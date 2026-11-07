Lando Norris, durante la clasificación del GP de Brasil.

Lando Norris, durante la clasificación del GP de Brasil. REUTERS

F1

Norris reina sobre el diluvio de Interlagos y se lleva la pole con un heroico Fernando Alonso que saldrá octavo

El piloto de McLaren saldrá por delante de Antonelli y Lawson en el GP de Brasil. Carlos Sainz partirá desde la 15ª posición.

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La incesante lluvia sobre Interlagos dictó sentencia en una de las sesiones de clasificación más impredecibles del año.

Lando Norris emergió entre el caos para sellar la pole position, demostrando un control absoluto que le permitirá salir el domingo justo por delante de Andrea Kimi Antonelli y Liam Lawson.

El británico supo encontrar el límite exacto de su McLaren en un trazado convertido en una pista de patinaje, en una jornada donde la veteranía de Fernando Alonso brilló para colarse entre los mejores mientras varios favoritos naufragaban.

El agua fue la protagonista indiscutible desde el inicio de la sesión, desatando una criba inesperada que se cobró víctimas del más alto calibre. Carlos Sainz sufrió las peores consecuencias de esta falta absoluta de agarre.

Incapaz de meter los neumáticos intermedios en la temperatura adecuada y peleando constantemente con un monoplaza indomable en las zonas más encharcadas, el madrileño nunca encontró la confianza necesaria.

Tras varios intentos al límite de la pérdida de control, cayó eliminado en la primera ronda, condenado a una decimosexta posición que le obligará a buscar una remontada épica desde el fondo del pelotón.

La tensión no disminuyó durante la segunda tanda, donde las condiciones del trazado brasileño continuaron siendo una auténtica lotería.

Max Verstappen, en otra muestra de la extrema dificultad que presentaba la pista, tampoco logró domar su coche y se quedó fuera de la ronda final, cayendo hasta la decimotercera plaza y sumándose a la lista de grandes nombres obligados a remontar.

Impacto de las sanciones

En la definitiva lucha por la pole, la amenaza constante del radar meteorológico obligó a todos los pilotos a salir con urgencia a rodar. Alonso marcó la primera vuelta rápida de referencia, asegurándose un gran tiempo original antes de que la pista mejorara ligeramente en los compases finales.

En esos minutos decisivos, Norris clavó un giro magistral para batir el crono de George Russell, mientras la nueva generación, liderada por Antonelli y Lawson, pisaba fuerte justo por detrás marcando tiempos extraordinarios en el agua.

El desenlace de la clasificación ya contaba con el condicionante de las penalizaciones previas por cambios en las unidades de potencia. Con los castigos de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y el propio Russell aplicados directamente sobre la tabla de tiempos, la parrilla definitiva tomó forma de inmediato.

Así, Norris compartirá la primera línea con el joven Antonelli, con Lawson tercero, mientras que Alonso avanza finalmente hasta la octava posición de salida. Con una parrilla totalmente desordenada y varios de los grandes candidatos al título perdidos en el tráfico, la carrera dominical promete ser un espectáculo mayúsculo.