73 años después, un piloto italiano vuelve a ganar el Mundial. El piloto de Mercedes acabó tercero. Sainz 15º y Alonso abandonó en la vuelta 6.

Kimi Antonelli hace historia al proclamarse el campeón más joven en la Fórmula 1: Verstappen vence en México

La historia de la Fórmula 1 da la bienvenida a Kimi Antonelli. El italiano, con 20 años y 68 días, se ha convertido en el piloto más joven en ganar el Mundial después de una temporada en la que no ha dejado que nadie le tosa: ni Hamilton, ni Verstappen, ni Russell o Norris. Absolutamente nadie.

Necesitaba el italiano dos puntos, con terminar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez noveno ya le valía, pero él quería certificar su campeonato a lo grande.

Terminó tercero, aunque la película podía haber sido diferente de no haber parado una vuelta antes de que la suspensión del Cadillac de Bottas reventase, provocando la bandera roja a falta de 25 vueltas para el final.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆 The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old! #F1 #MexicoGP https://t.co/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Toda la acción que se había producido durante las 46 vueltas que se habían disputado ya, no servía para nada. Una nueva carrera comenzaba, una sprint. Y ante la dificultad de adelantar en México, la(s) salida(s) cobró toda la importancia.

No se le vio nada nervioso a Antonelli. No le pudo la presión. Mantuvo su posición en la primera salida a pesar de que Verstappen le adelantara, pero él hizo lo propio con su compañero de equipo.

Su carrera se basó en la gestión de un neumático que le permitió ser el último en pasar por boxes. Sin ningún sobresalto. No le interesaba arriesgar, como tampoco meterse en ningún pelea por ganar o mantener posición. Todo pasó por delante de él.

Una carrera muy estratégica

Leclerc, muy agresivo desde el comienzo, protagonizó una espectacular salida en la que adelantó a Russell y posteriormente a Lewis Hamilton, con quien tuvo una disputa que terminó con el monegasco 'comiéndose' una curva y el inglés saliéndose de la trazada.

El resultado fue una sanción de cinco segundos para Charles. Russell, que provocó un trombo de Hadjar, recibió una penalización de 10 segundos.

Por delante no faltaba el entretenimiento, mientras que por detrás tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tuvieron que retirarse en la vuelta 6 después incluso de haber parado por boxes para cambiar neumáticos y correr con aire limpio.

EL GRAN PREMIO DE ASTON MARTIN DURA SEIS VUELTAS 😱😱😱😱 Piden a Alonso y Stroll que abandonen al mismo tiempo #MéxicoDAZNF1 🇲🇽 https://t.co/6EGPlmhFl4 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

La avería en el sistema de recuperación de energía que condicionaron los libres del canadiense el viernes y la clasificación del español el sábado, volvieron a producirse después de que Honda no considerase cambiar los componentes de la unidad de potencia.

La causa oficial, según el equipo, fue "niveles anormales de presión en los sistemas de la unidad de potencia".

Con toda la acción por delante, Leclerc intentó abrir una brecha con Verstappen -segundo- consciente de la penalización que iba a tener que cumplir al parar por boxes y en la vuelta 24 fue cuando consiguió mitigar la sanción.

Las paradas en boxes no cambiaron el guion. Pocos adelantamientos y los que había se producían atrás. Mucha estrategia y un espectáculo que fue a menos con el paso de las vueltas.

La carrera cambió con el fuerte accidente que sufrió Valtteri Bottas, a quien se le reventó la suspensión y provocó la bandera roja con la que se iniciaba una pequeña carrera.

¡EL FORTÍSIMO ACCIDENTE DE BOTTAS POR COLAPSO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA! 💥😮 LO MEJOR ES QUE HA PODIDO SALIR POR SU PROPIO PIE TRAS EL TREMENDO IMPACTO #MéxicoDAZNF1 🇲🇽 https://t.co/sqlDMSvPYK — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

En la resalida, no quiso guardarse nada Kimi Antonelli y de manera magistral adelantó a Leclerc, mientras que Verstappen pedía que le comprobaran el lado izquierdo de su Red Bull tras tocarse en la curva 1 con Hamilton.

Mientras 'Mad' Max se defendía de las ofensivas del piloto de Ferrari, el monegasco hacía lo propio con Lando Norris. Un toque entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad acabó con el inglés fuera de combate y con un safety-car que no cambiaba la película.

Ganó Max Verstappen en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero el gran triunfador fue Kimi Antonelli, quien a sus 20 años es el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.