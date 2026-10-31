Hamilton logra su primera pole de la temporada en México tras el error de Verstappen en una qualy aciaga para Alonso

Se hizo esperar. Mucho más de la cuenta, pero al fin, Ferrari ha conseguido la primera pole de la temporada por medio de Lewis Hamilton. El inglés se impuso a Russell, Leclerc y a un discreto Antonelli, que saldrá cuarto para proclamarse el domingo campeón del mundo de la Fórmula 1.

Carlos Sainz arrancará desde la decimosexta posición y Fernando Alonso lo hará desde la decimoctava, después de una clasificación muy complicada para ambos pilotos españoles.

La sesión también dejó un desenlace inesperado para Max Verstappen: el neerlandés tenía opciones de conseguir la pole en su último intento, pero cometió un error en la parte final de la vuelta y tendrá que conformarse con el cuarto puesto.

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Por delante de él partirá el que apunta a proclamarse campeón, Lando Norris, mientras que Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Pierre Gasly completan las posiciones que preceden al neerlandés.

El panorama para los españoles de cara a la carrera del domingo no resulta nada alentador. Alonso apenas pudo completar una vuelta antes de quedar eliminado en la Q1 por una fuga de agua en el ERS.

Un nuevo contratiempo relacionado con la unidad de potencia Honda que volvió a dejar al asturiano sin opciones y frustró las expectativas con las que afrontaba la clasificación, en la que confiaba en tener posibilidades de superar el primer corte y luchar por un puesto en la Q2.

Aston Martin sospecha que han tenido que hacer abandonar a Alonso por un problema de presión de agua relacionado con la batería #MéxicoDAZNF1 🇲🇽 https://t.co/wLfjBVED1i — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

La avería volvió a penalizar a Aston Martin y condicionó por completo su sesión. Entre los pilotos eliminados, únicamente Alex Albon consiguió mejorar el registro de su primer intento.

Por detrás de Alonso saldrán Ryo Hirakawa, que ocupa el asiento de Esteban Ocon en Haas tras la salida del francés, Lance Stroll, Checo Pérez y Valtteri Bottas. Sainz, por su parte, logró superar la Q1, aunque su recorrido terminó en la siguiente ronda.

La Q2 volvió a marcar el límite para el madrileño, que continúa imponiéndose a su compañero de equipo sesión tras sesión, pero no pudo encontrar el ritmo necesario para avanzar hasta la lucha por las primeras posiciones.

Junto al piloto de Williams quedaron eliminados Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oscar Piastri —la gran sorpresa negativa de la clasificación—, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.