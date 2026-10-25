El piloto italiano sumó su novena victoria en lo que va de campeonato. Fernando Alonso fue 16º y Carlos Sainz, 18º.

Antonelli gana en Austin, pero el Mundial tendrá que esperar tras quedarse a dos puntos de convertirse en campeón

Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Estados Unidos, aunque no pudo celebrar todavía el título mundial. El italiano encabezó el podio por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen, mientras Lewis Hamilton, cuarto, y George Russell, octavo, mantuvieron abierta la pelea por el campeonato.

El piloto de Mercedes cumplió su parte, pero necesitaba que Russell terminara noveno o peor y Hamilton, quinto o más atrás. Ambos evitaron por una posición la combinación que habría resuelto el Mundial en Austin.

Antonelli había anticipado sus intenciones tras lograr la pole: "Hemos conseguido la pole, así que intentaremos ganar mañana". Su propósito se convirtió en victoria, aunque la coronación quedó aplazada.

Con este resultado, el líder alcanzó los 365 puntos, frente a los 242 de Russell y los 241 de Hamilton. Su ventaja creció hasta los 123 y 124 puntos, respectivamente, cuando quedan 125 por disputar: el título está al alcance, pero sigue sin dueño matemático.

Lando Norris terminó quinto, seguido de Isack Hadjar y Oscar Piastri. Para los españoles, Austin dejó una jornada estéril en puntos: Fernando Alonso finalizó decimosexto y Carlos Sainz, decimoctavo, lejos de las diez primeras posiciones.

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