Kimi Antonelli, en la clasificación del GP de Estados Unidos. Reuters

El italiano puede proclamarse campeón del mundo si Russell, que sale 7º, acaba noveno o en una posición peor.

Antonelli se basta él solo para superar a los Red Bull en Austin y alzarse con la pole: Alonso saldrá 13º y Sainz 17º

Antonelli partirá desde la primera posición en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, la decimoctava prueba del calendario. La clasificación en el Circuito de las Américas dejó una lucha mucho más ajustada de lo esperado, especialmente después de que Ferrari dominara las tres sesiones de entrenamientos libres.

El piloto italiano, que tendrá su primera oportunidad de acercarse definitivamente al campeonato, firmó su séptima pole de la temporada.

A su lado saldrán los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron las cinco primeras posiciones. Fernando Alonso arrancará desde el decimotercer puesto y Carlos Sainz lo hará desde el 17º.

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Sainz sufrió las limitaciones de su Williams y quedó eliminado en la Q1. El monoplaza británico ya había mostrado dificultades durante los entrenamientos y la clasificación confirmó los problemas que arrastra en el trazado texano.

El madrileño no encontró el ritmo necesario y, en su último intento, se salió de los límites de la pista. Su compañero Alex Albon tampoco logró superar el primer corte, al igual que Lance Stroll, Esteban Ocon y los dos Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Alonso, por su parte, afrontó la sesión con mejores sensaciones tras los progresos de Aston Martin en los entrenamientos.

El asturiano aspiraba a meterse en la zona media y también tenía en cuenta las sanciones de Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Arvid Lindblad, penalizados con 80, 10 y 5 puestos, respectivamente, por modificaciones en sus unidades de potencia. El español cumplió el primer objetivo y accedió a la Q2 por tercera vez esta temporada.

Antonelli impone su ritmo

Consciente de que sus opciones eran limitadas, Alonso guardó un juego de neumáticos para afrontar los últimos minutos de la segunda ronda. Sin embargo, no consiguió mejorar su registro y terminó en la 16ª posición de la clasificación.

Tampoco pudo superar a Lindblad en pista, aunque las sanciones de Bortoleto y Colapinto le permitirán comenzar la carrera desde el 13º puesto. Además, Oliver Bearman perdió su mejor vuelta por exceder los límites del trazado.

La lucha por la pole reunió a Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull y Visa Racing Bulls en la Q3. Verstappen, ganador de las dos últimas poles, buscaba prolongar su racha, pero Antonelli se mostró más rápido desde el primer intento.

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El neerlandés no pudo batir el 1:34.0 marcado por el italiano y tampoco encontró una respuesta en su segunda vuelta, cuando el piloto de Mercedes confirmó su dominio.

Antonelli está cada vez más cerca de conquistar el Mundial y podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. El italiano, de 20 años, dispone de una primera oportunidad este domingo, aunque necesita que se den varios resultados para cerrar la lucha por el título en Austin.

Para proclamarse campeón en esta carrera, deberá ganar, mientras que George Russell tendría que finalizar noveno o peor y Lewis Hamilton no podría terminar por encima de la quinta posición.

Si la combinación no se produce, Antonelli contará con nuevas oportunidades en las próximas citas del calendario, dentro del triplete americano que ha comenzado este fin de semana en Austin.