Los mecánicos de Aston Martin llevan el AMR26 hasta la parrilla de salida. Aston Martin F1

Las dudas de Aston Martin: el incierto futuro de Honda y el ultimátum para 2027

El proyecto de Aston Martin en la Fórmula 1 se encuentra en una encrucijada crítica que podría redefinir su futuro a medio plazo. La escudería liderada por el ambicioso Lawrence Stroll no está dispuesta a hacer concesiones en su camino hacia el campeonato mundial, y todas las miradas apuntan ahora a Honda.

Según las últimas informaciones, la continuidad del fabricante japonés más allá de la temporada 2027 pende de un hilo, condicionada estrictamente al rendimiento que demuestren sobre el asfalto a principios del próximo año.

Tal y como ha revelado la cadena británica BBC Sport, la paciencia en los despachos de Silverstone tiene un límite.

El periodista Andy Benson, recientemente confirmado como biógrafo oficial de Fernando Alonso, ha arrojado luz sobre las tensiones internas, asegurando que los titubeos de Aston Martin no son nuevos. "No es un secreto que el propietario de Aston Martin exploró a principios de este año la posibilidad de abandonar Honda", señaló.

El ultimátum tiene una fecha y un lugar marcados en rojo: los test de pretemporada en Sakhir (Bahréin) del 24 al 27 de febrero de 2027. Para entonces, Honda ha prometido una evolución sustancial de su unidad de potencia, estimando una ganancia teórica de al menos 50 caballos de fuerza (CV).

Sin embargo, en el seno del equipo británico impera el escepticismo. Los antecedentes recientes, donde promesas similares de aumentos de potencia se fueron diluyendo progresivamente -pasando de 50 a 30, y finalmente a apenas 15 CV de mejora real- han dejado a Stroll y a su cúpula directiva con la guardia alta.

Si los datos del simulador no se traducen en velocidad real en Bahréin, la maquinaria para buscar un nuevo proveedor se pondrá en marcha de inmediato.

Aquí es donde el contexto general de la escudería cobra una importancia vital. La exigencia hacia Honda no es un capricho, sino una necesidad imperiosa impuesta por las masivas inversiones de la propiedad.

Con la reciente incorporación del genio de la aerodinámica, Adrian Newey, y la puesta en marcha de su vanguardista túnel de viento en Silverstone, Aston Martin se está armando hasta los dientes.

Tener un chasis diseñado por el ingeniero más laureado de la historia y verse lastrados por un motor deficiente es un escenario que Lawrence Stroll simplemente no va a tolerar.

Ante este panorama, la información de la BBC especula abiertamente con el "Plan B" si la alianza nipona fracasa antes de comenzar a diseñar el AMR28 (el coche de 2028). Con Mercedes buscando reducir su cartera de clientes bajo las nuevas normativas de motores, la opción de Red Bull Powertrains emerge como la alternativa más lógica y viable.

La espada de Damocles ya está sobre la mesa. Honda tiene apenas un invierno para afinar su propulsor y demostrar que puede estar a la altura de las colosales ambiciones de Aston Martin. De lo contrario, el divorcio será inevitable.