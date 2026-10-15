La Formula E inicia la era GEN4 en Madrid: el Jarama acogerá los test de noviembre y dos carreras en junio de 2027

El Circuito de Madrid Jarama-RACE acogerá dos carreras los días 26 y 27 de junio, en la última cita europea de la temporada de Formula E. Antes, del 16 al 20 de noviembre, será escenario de los test oficiales de pretemporada de la nueva generación de monoplazas eléctricos.

El Madrid E-Prix 2027 ya ha abierto la venta de entradas para una edición que estará marcada por el estreno de los monoplazas GEN4 y la celebración de dos carreras consecutivas en el Circuito de Madrid Jarama-RACE.

La competición, correspondiente al Campeonato del Mundo FIA ABB Formula E, regresará a la capital los días 26 y 27 de junio, con precios desde 80 euros por jornada y a partir de 130 euros para asistir a las dos carreras. Las localidades están disponibles a través de Fever.

La cita madrileña será la última parada europea de la temporada 2026/27, antes de que el campeonato se traslade a Asia para afrontar el tramo decisivo de la lucha por los títulos en Shanghái y Tokio.

La combinación de una nueva generación tecnológica y un calendario con más carreras que nunca sitúa a Madrid como uno de los escenarios destacados de la próxima temporada.

El Jarama estrenará la era GEN4

Antes de la competición de junio, el circuito madrileño tendrá un papel protagonista en la puesta en marcha de la nueva era de Formula E. Entre el 16 y el 20 de noviembre, el Jarama acogerá los test oficiales de pretemporada, en los que pilotos y equipos comenzarán a trabajar con los monoplazas GEN4.

Esta nueva generación representa un importante salto en prestaciones. Los vehículos dispondrán de una potencia de hasta 600 kW, equivalente a más de 815 CV, y contarán con tracción integral activa durante todas las fases de la carrera. Según los datos del campeonato, podrán alcanzar los 335 km/h y completar el 0 a 100 km/h en aproximadamente 1,9 segundos.

En comparación con sus predecesores, los GEN4 serán de media unos diez segundos más rápidos por vuelta en clasificación y generarán hasta un 150 % más de carga aerodinámica. Su diseño busca incrementar la exigencia para los pilotos y favorecer los duelos en pista, con un mayor nivel de rendimiento y espectáculo para los aficionados.

Formula E, like you’ve never seen it before. Motorsport is evolving. Introducing a new identity for a new era. #GEN4 #FormulaE https://t.co/OsJ05iydE9 — Formula E (@FIAFormulaE) September 23, 2026

La nueva tecnología también incorpora avances en sistemas como el diferencial activo, las configuraciones aerodinámicas y la frenada regenerativa. Estas soluciones refuerzan el papel de la competición como laboratorio para el desarrollo de tecnologías que puedan trasladarse a los vehículos eléctricos de carretera.

Los test de noviembre permitirán a los equipos recopilar información y ajustar sus monoplazas antes del inicio de la temporada. Cuando el campeonato regrese al Jarama en junio, los pilotos tendrán la oportunidad de aprovechar ese conocimiento en dos carreras que podrían resultar determinantes para sus aspiraciones en la clasificación.

Madrid consolida su presencia

El Madrid E-Prix 2027 supondrá el regreso de Formula E al Jarama por segundo año consecutivo. La primera edición, celebrada en 2026, dejó una respuesta destacada por parte del público y tuvo como vencedor a António Félix da Costa, piloto de Jaguar TCS Racing.

El éxito de aquella cita ha impulsado la apuesta por un formato de dos carreras, con el objetivo de ampliar las posibilidades de asistencia y responder al interés generado entre los aficionados españoles.

La inclusión de una prueba el domingo permitirá, además, ofrecer una alternativa para las familias y quienes no puedan acudir durante la jornada del sábado.

Alberto Longo, co-fundador de la Fórmula E. Cristina Villarino

Alberto Longo, cofundador y director del campeonato de Formula E, ha destacado la importancia de regresar a Madrid en una temporada especialmente relevante para la competición.

"Como última cita europea de la temporada 2026/27, podría convertirse en un auténtico punto de inflexión en la lucha por los títulos, con máxima emoción y mucho en juego", ha señalado.

También ha subrayado que la celebración de los test de pretemporada en el Jarama permitirá anticipar la intensidad que se espera para el fin de semana de junio.

Por su parte, Nacho Calcedo, director de Ciudades Sede de Formula E, ha explicado que la respuesta del público en la primera edición llevó a ampliar el formato para 2027.

El responsable ha señalado que el nuevo programa combinará el denominado "E-Prix Unleashed", centrado en el rendimiento, con el formato tradicional de E-Prix, de carácter más estratégico.

La organización pretende así ofrecer más competición y nuevas experiencias a los seguidores, en un fin de semana que coincidirá con el debut del GEN4 en competición en España.

Pepe Martí, ante un nuevo reto en casa

Uno de los protagonistas españoles de la cita será Pepe Martí, piloto de CUPRA KIRO, que afrontará una nueva oportunidad de competir ante la afición local. El piloto ha destacado el significado especial que tiene para él el circuito madrileño y el apoyo recibido durante su debut en el Jarama.

"Correr en casa siempre es una sensación increíble", ha afirmado el catalán, que espera llevar al límite los nuevos monoplazas tanto durante los test de noviembre como en las dos carreras de junio.

El español ha asegurado que su objetivo será ofrecer un buen espectáculo y luchar por un resultado que pueda celebrar junto a los aficionados. La presencia de un piloto nacional en la parrilla añade un aliciente para el público español en una temporada que estrenará una nueva etapa tecnológica.

¡Vamos! Madrid! 🇪🇸 We’re ready to see the drivers hit the circuit for the first Formula E race near the Spanish capital! #CupraRavalMadridEPrix https://t.co/J3jUvbizPp — Formula E (@FIAFormulaE) March 18, 2026

Desde la dirección del circuito, Ignacio Fernández también ha valorado positivamente la continuidad del campeonato. El director del Jarama-RACE ha destacado que la primera edición superó las expectativas y considera que la llegada de los GEN4, junto con la celebración de los test y el formato de doble carrera, contribuirá a reforzar la posición del trazado madrileño en el panorama internacional del automovilismo.

Una temporada récord: 21 carreras en 11 países

La temporada 2026/27 de Formula E contará con 21 carreras repartidas en 11 países, el calendario más extenso en la historia del campeonato. El curso marcará el inicio de la era GEN4 y combinará circuitos consolidados con nuevas incorporaciones.

La competición arrancará en Yeda los días 18 y 19 de diciembre de 2026, antes de cruzar el Atlántico para disputar pruebas en México, Austin -que se estrenará en el calendario- y Miami. El primer tramo americano concluirá en São Paulo el 13 de marzo de 2027.

Tras la cita de Sanya, prevista para el 17 de abril, el campeonato regresará a Europa para afrontar una intensa sucesión de carreras dobles en Berlín, Mónaco y Brands Hatch, en Gran Bretaña.

La llegada a Zandvoort supondrá otro estreno en el calendario antes de que Madrid cierre el recorrido europeo.

Después de la prueba española, la competición se trasladará a Asia-Pacífico para disputar las últimas carreras del año en Shanghái, los días 10 y 11 de julio, y Tokio, que acogerá la final de la temporada el 24 y 25 de julio.

Con este calendario, el Madrid E-Prix se celebrará en un momento crucial del campeonato, cuando los equipos afronten la recta final de la temporada y cada resultado pueda tener un peso decisivo en la lucha por los títulos.

Entradas desde 80 euros

Las entradas para el público general del Madrid E-Prix 2027 ya están disponibles a través de Fever. Los precios parten de los 80 euros para una carrera y de los 130 euros para la doble sesión del sábado 26 y el domingo 27 de junio.

La organización espera volver a reunir en el Jarama a los aficionados españoles de Formula E en un fin de semana que combinará el debut competitivo de los GEN4 en España, dos carreras y un nuevo formato de competición.

Una cita que aspira a consolidar la presencia de Madrid en el calendario internacional y a acercar al público una nueva etapa del automovilismo eléctrico.