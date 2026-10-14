Fernando Alonso estuvo en la agenda de Red Bull para 2025: "Me comentó que tenía muchas ganas de correr con Verstappen"

"En el Gran Premio de Japón, Fernando incluso me comentó que tenía muchas ganas de pilotar junto a Max la temporada siguiente". De esta forma Christian Horner ha desvelado que el asturiano pudo haber formado dupla con Verstappen si no hubiera sido por Helmut Marko.

El asesor, una de las voces más autorizadas en Red Bull hasta su salida en diciembre de 2025, fue quien frenó la llegada de Alonso: "Luego, Helmut, al parecer en nombre del equipo de representación de Verstappen, dejó claro que no les entusiasmaba la idea", ha reconocido el exjefe de equipo en Drive, su autobiografía que se publicará el 22 de octubre.

Esta fue la última vez que el nombre del piloto español estuvo vinculado a Red Bull. La primera y más sonada fue en 2009, cuando el español decidió apostar por Ferrari y la última se dio en 2024 de cara a un posible fichaje para acompañar a 'Mad' Max a partir de 2025.

"El rendimiento de Sergio (Checo) Pérez era irreconocible comparado con el de las temporadas anteriores y decidí buscar un posible sustituto", recuerda Horner, según recoge el medio neerlandés NU.

Ante esta situación, Red Bull estudió tres alternativas ajenas a su propia estructura para reemplazar al mexicano: Charles Leclerc y Carlos Sainz, que por aquel entonces competían con Ferrari, y Fernando Alonso.

Ni Sainz, ni Leclerc

El asturiano, por su parte, se encontraba negociando la renovación con Aston Martin, mientras el equipo atravesaba un bajón de rendimiento tras el prometedor 2023. No obstante, acabaría estampando su firma en la renovación de un contrato que expiraba a final del presente año.

"Pensé que Charles podría ser el piloto perfecto para nosotros. Es rápido, fuerte a una vuelta y tiene un carácter decidido. Claro, cometía algún que otro error que Red Bull aprovechaba, pero fuera cual fuera la situación, nunca criticó a Ferrari", explicó Horner.

"Charles es un jugador de equipo y yo sentía que podía llenar el vacío si Sergio se quedaba más atrás. Además, parecía frustrado con Ferrari", valoró sobre el monegasco.

"Poco después, Helmut me dijo que me olvidara de Charles también. Al igual que con Fernando, no iba a funcionar [...] Supe de inmediato que esa orden no venía de Max. Alguien, en algún lugar, decidió que no era el paso correcto para Red Bull. Me decepcionó", ha destapado.

Christian Horner y Helmut Marko .

Una vez decidieron despedir a Checo, Red Bull apostó por Liam Lawson, aunque Horner nunca apoyó la idea de subir de Racing Bulls al neozelandés, que duró dos carreras antes de cambiarlo por Tsunoda: "No me sentía cómodo con la idea. Liam era joven e inexperto, con solo 11 carreras de F1 y le estábamos exigiendo muchísimo".

"No deberían haberlo ascendido de todas formas". Por eso, intentó otro acercamiento a Sainz, con el que tuvo un encuentro en su casa apenas cinco días antes de que le despidieran de Red Bull: "Vino a hablar sobre un posible fichaje por Red Bull en 2026. Era un piloto experimentado de F1, un jugador de equipo, y sabía que se dejaría la piel por el equipo".

Desde la salida de Checo Pérez, Max Verstappen ha compartido garaje con Liam Lawson, Tsunoda y ahora con Isack Hadjar, siendo el francés el único que, por el momento, está cumpliendo con las expectativas de la escudería austriaca. Fernando Alonso, por su parte, no se mueve de Aston Martin.