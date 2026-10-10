Max Verstappen está de vuelta: se impone a los Ferrari en Singapur y logra su segunda pole de la temporada

El idilio de Max Verstappen con la velocidad pura parece haber regresado para quedarse.

El piloto neerlandés conquistó la pole position bajo los focos del Gran Premio de Singapur, confirmando las buenas sensaciones que ya venía mostrando y dando un golpe de autoridad en el circuito urbano de Marina Bay, donde además logró la primera pole de su carrera.

Se trata de su segunda pole de la temporada, lograda de forma consecutiva tras la conseguida justo la semana pasada, lo que certifica su resurrección a una vuelta.

¡VERSTAPPEN ESTÁ IMPARABLE! 🔥 FIRMA LA POLE EN MARINA BAY Y CONSIGUE DOBLEGAR A LOS DOS FERRARI #SingapurDAZNF1 🇸🇬 https://t.co/tvX2BQ8mH5 — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2026

El fin de semana en Singapur está siendo redondo para el tricampeón del mundo, en claro contraste con la aciaga jornada de Carlos Sainz y Fernando Alonso, que arrancarán desde muy atrás (14º y 17º, respectivamente).

Verstappen ya había avisado de sus intenciones al marcar el mejor tiempo en la clasificación para la carrera Sprint, una prueba corta que posteriormente también se adjudicó con solvencia. Ahora, con la primera posición en la parrilla para la carrera principal, Max se postula como el gran favorito para llevarse la victoria el domingo.

La decisiva Q3 comenzó con una declaración de intenciones por parte de Verstappen. En el primer envite de la sesión, el neerlandés paró el crono marcando el mejor registro provisional, endosando una décima de ventaja a un incisivo Lewis Hamilton y el joven Kimi Antonelli, que demostraron tener ritmo para pelear arriba.

A la hora de la verdad, en el último y definitivo giro, nadie pudo ensombrecer el dominio del neerlandés. Verstappen certificó su superioridad aguantando el empuje final de los dos Ferrari. Charles Leclerc fue quien más se acercó, pero se quedó a las puertas, finalizando segundo a apenas 54 milésimas del tiempo de la pole.

Justo detrás, su compañero Hamilton confirmó el buen ritmo de la Scuderia cerrando el 'Top 3' a una décima del Red Bull.

Tremenda la salvada que se marcó Carlos Sainz para conseguir superar la Q1 😱 #SingapurDAZNF1 🇸🇬 https://t.co/MlFyU1Yxzw — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2026

La cruz de la moneda en la noche singapurense fue para la representación española, que vivió una sesión de clasificación para olvidar. Fernando Alonso no pudo encontrar el ritmo en su monoplaza y cayó eliminado a las primeras de cambio en la Q1; el asturiano se verá obligado a remontar desde una lejana 17ª posición en la parrilla.

Por su parte, Carlos Sainz logró superar el primer corte, pero su andadura terminó en la Q2, teniendo que conformarse con la 14ª plaza de salida en un circuito donde adelantar siempre es un desafío mayúsculo.