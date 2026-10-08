Fernando Alonso enfría correr el Dakar 2027, mientras Aston Martin le da el OK: "No creo que sea compatible con la F1"

Fernando Alonso ha frenado este jueves las informaciones que lo situaban en el Dakar de 2027. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, el piloto de Aston Martin ha cuestionado la posibilidad de combinar el rally con sus obligaciones en la Fórmula 1.

Sus declaraciones contrastan con la disposición favorable expresada por Mike Krack, responsable de operaciones en pista del equipo, hacia la participación de los pilotos en otras disciplinas.

El respaldo de Krack, sin embargo, no supone la confirmación de un programa para el asturiano ni una autorización concreta anunciada por la escudería. El dirigente ha defendido los beneficios de competir fuera del campeonato, pero ha evitado anticipar qué hará Alonso el próximo año. El español, por su parte, ha situado el principal obstáculo en las exigencias de ambos desafíos.

Alonso subraya la preparación necesaria

"He leído esos rumores, pero no creo que sea correcto. No creo que sean compatibles las exigencias de la Fórmula 1 con el Dakar", ha explicado Alonso ante los medios.

Su respuesta rebaja las expectativas sobre un regreso inmediato a una prueba que ya disputó en 2020, durante su etapa fuera de la F1.

El bicampeón ha insistido en que afrontar una competición de estas características exige mucho más que aprovechar una pausa en el calendario. "Se necesita de una buena preparación para estos desafíos, porque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requiere de mucha preparación, determinación y suerte para tener éxito", ha señalado.

Fernando Alonso preparando el Dakar 2020 en Toyota TOYOTA

Alonso también ha reivindicado que cualquier nuevo proyecto deportivo será comunicado por él cuando considere que está en condiciones de abordarlo. "Cuando me enfrente al siguiente reto, lo anunciaré, no será un rumor, y seré yo mismo el que lo comunique. Y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado", ha añadido.

Krack respalda competir fuera de la F1

Antes de esas palabras, Krack había respondido a las preguntas sobre el posible regreso del español al Dakar. El responsable de Aston Martin recurrió a varios ejemplos para explicar su posición:

"Tuvimos a Kimi haciendo rallies, a Max haciendo GT3, Lance haciendo GT3, personalmente me encanta y es buenísimo para el motorsport que los pilotos hagan estas cosas".

Su valoración positiva no se tradujo en un anuncio: "¿Qué hará Fernando el año que viene? No puedo hablar por él y no sé qué pasará". Krack destacó, además, el carácter competitivo que muestran quienes buscan nuevos desafíos pese a la intensidad del calendario: "Demuestra la clase de pilotos que son".

La diferencia entre ambos mensajes está, por tanto, en el alcance. Krack ofrece un respaldo general a competir en otras categorías y Alonso cuestiona la compatibilidad de preparar el Dakar mientras sigue en la Fórmula 1.

Su experiencia anterior terminó con una decimotercera posición junto a Marc Coma, al volante de un Toyota, durante su parón de la F1. Ahora, las declaraciones del piloto enfrían las expectativas de repetir aquella aventura sin abandonar sus compromisos en el Gran Circo.