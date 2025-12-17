Fernando Alonso se ilusiona con el proyecto de Aston Martin y Newey para el 2026 en Fórmula 1: "Soy optimista"

El proyecto de Aston Martin en la Fórmula 1 ha vivido una auténtica montaña rusa en los últimos años. Sin embargo, la llegada de nuevas figuras clave y el cambio de normativa previsto para 2026 vuelven a abrir una ventana de esperanza. Fernando Alonso, una de las voces más autorizadas del garaje, reconoce que el equipo encara ese futuro con ilusión renovada.

Un reinicio total que devuelve la esperanza en Aston Martin

El cambio de reglamento técnico de la FIA aparece como una oportunidad única para equipos que buscan reinventarse. Alonso explica que Aston Martin decidió modificar su rumbo a mitad de temporada, un movimiento que refuerza su confianza de cara a lo que viene.

“Cambiamos el enfoque en abril, más o menos. Soy optimista de cara a 2026 porque es un reinicio. Todos tienen la oportunidad de hacerlo mejor que los demás y empezamos desde cero, eso siempre da esperanza”, señalaba el asturiano en diálogo con GP Blog.

Nuevas caras, nuevas herramientas y un entorno diferente

Más allá del reglamento, Aston Martin ha reforzado su estructura interna con nombres de peso. La incorporación de perfiles técnicos de primer nivel y la finalización de sus nuevas instalaciones marcan un antes y un después en el día a día del equipo.

“Ya hemos terminado nuestras nuevas instalaciones, tenemos nuestro propio túnel de viento, Honda es nuestro proveedor de motores, Aramco y Newey así que tenemos buenas razones para ser optimistas. Este es un deporte muy competitivo y todos están haciendo un excelente trabajo”, explicaba Alonso.

Las primeras carreras del 2026 como termómetro del proyecto

Alonso también pone el foco en los primeros compases de la temporada 2026, un periodo clave para entender si el camino elegido es el correcto. En la Fórmula 1 actual, las primeras carreras suelen marcar el rumbo del resto del año.

“Creo que sucederán muchas cosas en los primeros tres o cuatro meses del año, cuando descubramos los coches y la dirección y la filosofía que ha adoptado cada uno. Aprendes mucho en las dos o tres primeras carreras, así que creo que tenemos al personal, las instalaciones y el entorno adecuados”, concluía.

Honda ya pone fecha a su gran apuesta

Uno de los pilares del nuevo Aston Martin será Honda, encargada de suministrar la unidad de potencia bajo la nueva normativa. La marca japonesa ya ha anunciado que presentará oficialmente su motor el 20 de enero de 2026, una fecha marcada en rojo dentro del proyecto.