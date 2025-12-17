El AMR26 de Aston Martin es poco menos de 3 segundos más lento que el coche de 2025: así avanza la creación de Newey

Adrian Newey, con el equipo Aston Martin en el GP de Abu Dabi 2025 Aston Martin

Aston Martin lleva años trabajando y apostando fuerte para llegar preparado al cambio de reglamento de la Fórmula 1 en 2026.

El equipo de Silverstone cambió su foco de desarrollo al nuevo monoplaza, el AMR26, alrededor del mes de abril, una decisión temprana que marca su estrategia y que explica tanto el optimismo como las dudas que todavía rodean al proyecto liderado por Adrian Newey.

La apuesta no es menor. Al detener pronto el desarrollo del coche de la temporada que acaba de terminar, Aston Martin asumió el riesgo de perder rendimiento, pero ganaba tiempo y margen en un ciclo reglamentario que promete alterar la jerarquía de la parrilla actual de Fórmula 1.

Es una hoja de ruta similar a la seguida por otros equipos de la zona media-baja, que también han priorizado el trabajo hacia 2026 de forma anticipada. No tener grandes objetivos en 2025 ha permitido a muchos dar por perdido esta última temporada en busca de un beneficio mayor.

Fernando Alonso ha mostrado públicamente su confianza en este enfoque. El piloto asturiano ha definido el cambio de normativa como un "reseteo de la situación", apoyado en varios pilares que ahora sí están plenamente operativos en Aston Martin.

La finalización de sus nuevas instalaciones, el estreno de su propio túnel de viento, la asociación exclusiva con Honda como suministrador de unidades de potencia y la colaboración estratégica con Aramco.

Todo el nuevo ecosistema de Aston Martin está pensado y puesto a disposición de Adrian Newey y el proyecto que el ingeniero inglés tiene en su cabeza. El objetivo es lograr continuidad y recorrido más allá de una sola temporada.

Adrian Newey y Lawrence Stroll, en la presentación del ingeniero como nuevo miembro de Aston Martin Aston Martin

Primera simulación

En ese contexto llegan las primeras referencias de rendimiento del AMR26 en el simulador. Según ha informado SoyMotor.com, el monoplaza de 2026 ya se sitúa a poco menos de tres segundos -en torno a dos y algo- del AMR25 en una simulación de clasificación en Silverstone.

El dato corresponde a pruebas realizadas aproximadamente una semana antes de que trascendiera la información y se ha convertido en una de las primeras señales tangibles del progreso del proyecto.

El escenario no es casual. Silverstone es un circuito que exige mucha carga aerodinámica y eficiencia, justo los dos aspectos que se verán más penalizados con el reglamento de 2026.

Los nuevos coches serán más lentos por definición, con menos carga y menor efecto suelo. Desde la FIA, Nicolas Tombazis ya había estimado que los monoplazas del nuevo ciclo podrían arrancar entre uno y dos segundos y medio por detrás de los actuales.

Que el AMR26 esté ya dentro de esa horquilla ampliada se puede interpretar como una señal positiva, aunque con la máxima cautela.

Al igual que Aston Martin, el resto de los equipos también tendrá simulaciones parecidas y lo relevante sería conocer la comparación entre ellos para tratar de entender el estado real de cada uno.

No en vano, el propio Adrian Newey ya señaló que uno de los puntos débiles durante este año en Aston Martin ha sido la correlación del simulador con la pista. Por eso, en Silverstone deben tomar aún con más cautela estos tiempos.

El verdadero examen llegará cuando el coche ruede por primera vez y se pueda contrastar si las herramientas de simulación reflejan la realidad y en qué situación se encuentran frente a sus rivales.

Adrian Newey conversa con Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco F1 2025 Aston Martin

Optimismo moderado

En paralelo, Honda se muestra satisfecho con el trabajo desarrollado hasta ahora. Koji Watanabe, máximo responsable de HRC, ha asegurado que la alianza tiene potencial no solo para 2026, sino también para 2027, 2028 y más allá.

La marca japonesa ha desarrollado un software capaz de gestionar más de 20.000 parámetros en tiempo real en la nueva unidad de potencia, con especial atención a la distribución de energía, clave en el nuevo reglamento híbrido.

La alianza entre Aston Martin y Honda, además, contará con una ventaja logística muy importante este invierno: solo suministrar motores a dos coches, los de Lance Stroll y Fernando Alonso.

Eso reduce la presión inicial y permite estirar algo más los plazos de homologación frente a fabricantes, como Mercedes, que deben producir muchas más unidades desde el primer momento (los alemanes surtirán de motores a 4 equipos).

La presentación oficial del monoplaza de 2026 está fijada para el 8 de febrero, en Arabia Saudí (aunque la localización aún no ha sido anunciada de manera oficial).

Será entonces cuando el proyecto de Newey empiece a dejar atrás las simulaciones para enfrentarse al cronómetro real, el único juez definitivo de esta ambiciosa apuesta.