La fortuna de Lando Norris: heredero de 239 millones de euros y el botín que gana como campeón de la Fórmula 1

Lando Norris acaba de escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1. El británico se proclamó campeón del mundo este domingo en Abu Dabi tras finalizar tercero en la última carrera de la temporada, cortando así la racha de cuatro títulos consecutivos de Max Verstappen.

Con 423 puntos, superó por apenas dos unidades al neerlandés en una de las clasificaciones más ajustadas de los últimos años.

Pero más allá del triunfo deportivo, Norris representa un caso singular en el paddock: el de un piloto que llegó a la élite del automovilismo con el respaldo de una fortuna familiar millonaria, aunque rechazó que su padre pagara directamente su asiento en la F1.

El apellido Norris no solo resuena en los circuitos, sino también en las páginas económicas del Reino Unido. Adam Norris, padre del flamante campeón, amasó una fortuna estimada en 205 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 239 millones de euros, según datos del Bristol Post y The Telegraph.

Su éxito empresarial comenzó cuando fundó Pensions Direct, una empresa de asesoramiento en pensiones que vendió a Hargreaves Lansdown, el gigante de las pensiones británico, en una operación que le reportó aproximadamente 187 millones de libras. Adam se retiró a los 36 años, consolidándose como una de las 500 personas más ricas de Inglaterra.

Sin embargo, lejos de vivir una jubilación ociosa, el patriarca de los Norris continuó activo en el mundo empresarial.

Fundó Horatio Investments, a través de la cual ha invertido en más de treinta empresas emergentes en la última década, y creó Pure Electric en 2018, una compañía de patinetes y bicicletas eléctricas que ha logrado presencia internacional y cuyos productos son habituales en el paddock de la Fórmula 1.

Lando Norris celebra con su madre Cisca y su padre Adam el título de la F1 Reuters

Pese a provenir de un entorno de abundancia económica, Lando siempre tuvo claro que no quería entrar en la F1 como piloto de pago. En diversas entrevistas ha reconocido que su padre financió su carrera hasta la Fórmula 2, brindándole oportunidades que muchos otros pilotos no tuvieron.

Pero cuando llegó el momento de dar el salto a la máxima categoría, el joven piloto se negó a que Adam desembolsara dinero para comprar su asiento. "Nunca quise que pagara mi entrada en la Fórmula 1. Ese era un objetivo", confesó en el podcast High Performance.

"No quería oír comentarios de que estaba en la posición por culpa de mi padre. Estoy mucho más orgulloso de decir que McLaren me trajo porque era piloto de su academia", añadió.

Esa decisión resultó acertada. McLaren apostó por él en 2019 tras su paso por la cantera del equipo, y desde entonces Norris ha construido una carrera sólida que ahora culmina con el título mundial.

Su patrimonio personal se estima actualmente en unos 70 millones de dólares, fruto de sus contratos con la escudería británica y de patrocinios millonarios. En 2022 firmó una extensión de cuatro años por 100 millones de dólares que le garantizaba un salario base de 25 millones anuales, aunque en 2024 renovó nuevamente con términos no revelados que lo mantendrán en Woking "más allá de 2025".

El botín que recibirá por convertirse en campeón del mundo aún está por confirmarse -se estima en cinco millones-, pero los premios en la F1 no se limitan al trofeo y al reconocimiento. Además de sus ingresos fijos, los pilotos reciben bonificaciones por victorias, podios y posiciones en el campeonato.

Norris logró este año siete triunfos, siete pole positions y dieciocho podios, cifras que se traducen en millones adicionales a su cuenta bancaria. La cifra rondaría en este apartado los cuatro 'kilos'.

También es propietario de Quadrant, una marca de entretenimiento y deportes electrónicos que genera ingresos por millones anuales, y posee inversiones en empresas tecnológicas e inmobiliarias.

Lando Norris, tras proclamarse campeón de la Fórmula 1 Reuters

A sus 26 años, Lando Norris se convierte en el undécimo piloto británico en conquistar el título mundial, sucediendo a Lewis Hamilton como el último campeón de su país. Su historia es la de un heredero millonario que quiso forjarse su propio camino y lo logró.

Ahora, con la corona de la F1 en su cabeza, puede decir que llegó a la cima por méritos propios, aunque el respaldo familiar le abriera las puertas iniciales. La fortuna estaba ahí, pero el talento fue suyo.