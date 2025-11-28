Movimientos en la Fórmula 1: lo que Carlos Sainz, el resto de los pilotos y la FIA están discutiendo en Qatar

La Fórmula 1 aterrizó en Qatar con un tema que llevaba meses acumulando tensión: las “directrices sobre estándares de conducción”, el documento creado por la FIA para unificar criterios en las sanciones durante las carreras. Aunque su intención era aportar claridad, muchos pilotos consideran que ha provocado el efecto contrario.

Con varios incidentes que llevaron a polémicas en las últimas carreras, Carlos Sainz lideró una reunión clave con sus compañeros y representantes de la FIA para revisar un sistema que, según ellos, necesita un cambio profundo.

Los casos que encendieron el debate

Sainz reconoció que hablaba “como piloto, no como representante de la GPDA”, pero fue contundente: las directrices han generado más problemas que soluciones. Él y el resto de pilotos analizaron cinco incidentes que han marcado la temporada por la polémica que generaron.

Uno de los más comentados fue el choque entre Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en Brasil. La sanción de diez segundos a Piastri le costó un podio y dejó la sensación, entre varios pilotos, de que el castigo fue excesivo. También se revisó el toque entre Sainz y Liam Lawson en Países Bajos, donde el español fue penalizado y posteriormente exonerado tras nuevas pruebas.

En Italia volvió la discusión: Sainz cerró el vértice de la curva y acabó tocando a Oliver Bearman. El británico fue el sancionado pese a que el incidente parecía más ambiguo. Tras el GP de México, las salidas por fuera de la curva uno también generaron críticas, igual que la batalla entre Leclerc y Lando Norris en Estados Unidos, donde surgió el debate de si un adelantamiento que implique salirse de la pista debe considerarse infracción.

Los pilotos coinciden en un problema común: las guías actuales se basan demasiado en la posición exacta del coche en ciertos puntos de la curva, sin valorar la dinámica real del momento ni la naturaleza del combate rueda a rueda.

La posición de la FIA ante las peticiones de los pilotos

Después de la reunión, la FIA decidió no tocar nada por ahora. Las dos últimas carreras del año se disputarán con las normas tal cual están, pero el organismo evaluará cambios con calma al término de la temporada.

Reconocen que los comisarios prefieren esperar a tener todos los datos antes de sancionar y que las directrices no pueden prever todos los escenarios posibles, por lo que cobra importancia contar con expilotos experimentados en cada panel.

También recalcaron la necesidad de reforzar la vigilancia sobre banderas amarillas y azules, un punto que consideran esencial para la seguridad y para ordenar el comportamiento de los coches doblados.

Aun así, la FIA recordó que los propios pilotos participaron en la redacción del documento que ahora critican.

La propuesta de Sainz para cambiar el sistema

Carlos Sainz propuso que la Fórmula 1 tenga comisarios permanentes para asegurar coherencia en las sanciones. Además, propuso nombres concretos.

Para él, expilotos con amplia experiencia televisiva, como Anthony Davidson y Karun Chandhok (Sky Sports), serían perfiles idóneos. A ellos sumó a Jolyon Palmer, analista de F1TV, como otro candidato válido.