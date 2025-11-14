Fernando Alonso y las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1: "Podría marcharse en 2026"

El futuro de Fernando Alonso vuelve a estar en el centro del debate dentro de la Fórmula 1. El propio asturiano reconoció hace unos meses que 2026 podría ser su última temporada en el campeonato, siempre que el rendimiento del coche le permita cerrar su trayectoria con buenas sensaciones. “Si el coche fuese bien, hay muchas probabilidades de que sea mi último año”, afirmó entonces, dejando la puerta entreabierta a su retirada. Expertos en F1 también están opinando sobre lo que le depara al español en los próximos meses.

Steiner cree que Fernando Alonso podría seguir más tiempo en Fórmula 1

Aunque Alonso ha dejado claro que quiere despedirse en un momento competitivo, Guenther Steiner, exdirector del equipo Haas, no comparte del todo esa visión. En una entrevista con casino.org, el ingeniero opinó sobre el futuro del piloto y apuntó que su continuidad dependerá exclusivamente del rendimiento de su monoplaza.



“Creo que, si el coche rinde como este año, Fernando se marchará en 2026. Si el coche es muy bueno, seguirá dispuesto a hacer el esfuerzo”, aseguró Steiner, convencido de que el español aún tiene motivación si logra volver a luchar por los primeros puestos.

El exdirigente de Haas también se mostró escéptico respecto a las posibilidades de que Alonso reciba ofertas de otras escuderías. “Todo el mundo pensará: ‘¿qué tipo de piloto puedo tener para los próximos tres años?’. Incluso para Fernando, que para mí como piloto puro es uno de los mejores, la edad no perdona a nadie, ni siquiera a él”, reflexionó.

En su análisis, Steiner no descartó del todo que el asturiano siga más allá de 2026, aunque lo ve como una posibilidad limitada. “Si el próximo año va bien, intentará quedarse un año más, en 2027, pero si no, creo que lo dejará”, cerró.

Carlos Sainz, otro foco de atención para Steiner

El exdirector de Haas también se refirió a Carlos Sainz, quien afronta una nueva etapa tras su salida de Ferrari.



“Creo que Carlos tuvo algunas dificultades al principio con el Williams, pero ahora, evidentemente, las cosas están mejorando para él. De todas las opciones que tenía disponibles, creo que eligió la mejor al irse a Williams”, destacó.