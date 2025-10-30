'Checo' Pérez dice que "ningún piloto sobreviviría" como compañero de Verstappen: "Hay tantas cosas que podría contar..."

Sergio 'Checo' Pérez ha destapado la caja de los truenos en la Fórmula 1 con unas declaraciones explosivas que revelan la verdadera dimensión del desafío que supone ser compañero de Max Verstappen en Red Bull.

El piloto mexicano, quien compartió garaje con el neerlandés durante cuatro temporadas antes de su salida a finales de 2024, ha confesado en una entrevista con Sky Sports detalles inéditos sobre las complejidades internas de la escudería austriaca.

La afirmación más contundente del mexicano no deja lugar a ambigüedades: "Ningún piloto sobreviviría ahí. Da igual que traigas a Hamilton o a Leclerc. Todos tendrían serios problemas".

Una declaración sorprendente que va dirigida no solo contra el talento del tetracampeón, sino contra la propia estructura y filosofía de trabajo del equipo que hasta este año dirigía Christian Horner.

Según Pérez, la raíz del problema está en el desarrollo del monoplaza. El RB20 —de 2024— y sus predecesores han sido diseñados específicamente para adaptarse al estilo de conducción agresivo y particular de Verstappen, obligando a cualquier otro piloto a abandonar su esencia para amoldarse a las exigencias del neerlandés.

"Hay que adaptarse constantemente a sus necesidades; así de simple", reconoció el mexicano sin tapujos.

Esta situación genera un círculo vicioso donde el segundo piloto se encuentra en permanente desventaja. El equilibrio del coche responde a parámetros muy específicos que favorecen la forma de pilotar de Max, y cualquier desviación de ese estilo deja al compañero completamente desorientado en pista.

Verstappen celebra su victoria en el GP de Italia Reuters Reuters

Una realidad que explica la rotación constante de pilotos en ese segundo asiento desde la marcha de Daniel Ricciardo en 2018. Pérez mostró empatía hacia quienes han ocupado su lugar tras su marcha: "Pobre del que venga después", sentenció al firmar su salida de la escudería.

Sus palabras resultaron proféticas. Liam Lawson apenas duró dos carreras desastrosas en Australia y China antes de ser apartado, mientras que Yuki Tsunoda tampoco ha conseguido revertir la tendencia desde el Gran Premio de Japón.

"Hay tantas cosas que podría contarte… pero, básicamente, es un trabajo complicadísimo para un piloto", confesó el mexicano, dejando entrever que existen aspectos internos que prefiere mantener en privado.

Esta discreción calculada añade más misterio a una situación que muchos en el paddock consideran anómala dentro de la élite del automovilismo.

Fichaje por Cadillac

Las revelaciones de Pérez llegan en un momento particular de su carrera. El piloto se prepara para regresar a la parrilla en 2026 con Cadillac, después de una temporada 2024 complicada que culminó con su salida de Red Bull.

A pesar de la dureza de sus críticas hacia la estructura del equipo, el mexicano mantiene su respeto hacia Verstappen, a quien considera el gran favorito para conquistar el pentacampeonato en 2025.

Estas declaraciones ponen en evidencia un problema estructural que Red Bull deberá abordar si pretende mantener competitividad en ambos coches.

La historia reciente demuestra que, hasta ahora, la escudería ha priorizado maximizar el rendimiento de Verstappen sobre el equilibrio interno del equipo, una estrategia que ha resultado ganadora en términos de títulos pero cuestionable en su sostenibilidad a largo plazo.