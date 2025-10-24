Fernando Alonso, crítico con el discurso de Aston Martin: "No hay nada que celebrar"

La tensión entre Fernando Alonso y Aston Martin ha vuelto a salir a la luz en la antesala del Gran Premio de México. El asturiano ha mantenido un discurso marcadamente crítico que choca frontalmente con el mensaje más optimista y tranquilizador que la escudería británica lanzó apenas unas semanas atrás.​

Después del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde Alonso logró sumar un punto al terminar décimo, el piloto español fue contundente al afirmar que había conseguido ese resultado "con el noveno coche" de la parrilla.

Sus palabras destilaban frustración por el rendimiento del AMR25, un monoplaza que no ha cumplido las expectativas en una temporada 2025 marcada por la irregularidad y las decepciones.​

Sin embargo, Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, adoptó un tono considerablemente más positivo tras aquella carrera. El luxemburgués defendió que el equipo había realizado un "gran trabajo" en condiciones difíciles, especialmente tras tener que reconstruir ambos monoplazas después de los daños sufridos en la carrera sprint.

Krack también restó importancia a las críticas de Alonso, señalando que "a veces somos demasiado autocríticos" y que "hay que recordar celebrar las cosas positivas". El mensaje era claro: mantener la moral alta y reconocer los pequeños logros, aunque el rendimiento general estuviera lejos de lo esperado.​

Esta divergencia de visiones no pasó desapercibida. Mientras el equipo intentaba proyectar una imagen de resiliencia y trabajo duro recompensado, Alonso se negaba a maquillar una realidad que considera inaceptable para un proyecto con las ambiciones de Aston Martin.​

Su postura en México

A su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, Alonso no solo mantuvo su postura crítica, sino que la intensificó. El bicampeón del mundo fue tajante al analizar la temporada: "Somos muy críticos con nosotros mismos. Hemos tenido un rendimiento inferior al esperado durante prácticamente todo 2025".​

El asturiano profundizó en su análisis señalando que si se evalúan los objetivos establecidos a principios de temporada y se comparan con los resultados obtenidos, la conclusión es inevitable: "pensaremos que fue una mala temporada". Para Alonso, la honestidad es fundamental: "No podemos escondernos de la realidad de que no somos lo suficientemente rápidos".​

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Estados Unidos. REUTERS

"Al mismo tiempo, cada carrera intentamos dar lo mejor de nosotros mismos con las herramientas que tenemos. A veces es un punto, otras un puñado de puntos... aunque no creo que haya nada que celebrar. Esta temporada es muy difícil y va a ser siempre así", añadió.

El tono crítico de Alonso se extendió también a las perspectivas para este mismo fin de semana. Cuando se le preguntó sobre las expectativas para el fin de semana, el piloto fue claro: "No creo que vaya mejor". Explicó que el circuito mexicano, con sus largas rectas, no favorece al Aston Martin, que pierde velocidad punta frente a sus rivales.

Este pesimismo refleja la difícil situación que atraviesa Aston Martin en 2025. El equipo que en 2023 había logrado posicionar a Alonso como cuarto en el campeonato con 206 puntos ha experimentado un retroceso dramático.

La inconsistencia del monoplaza y los problemas de desarrollo han convertido cada fin de semana en un desafío de supervivencia más que en una oportunidad de brillar.​