La batalla entre McLaren y Red Bull en Fórmula 1 se decide en detalles: 50.000€ por robar una cinta pegada en la pared

Max Verstappen, por delante de Norris durante el GP de Estados Unidos. Reuters

La locura se ha desatado en la Fórmula 1. La amenaza de Verstappen ha puesto en alerta a los McLaren, que viven una situación de auténtico pavor. La brecha de 104 puntos que Piastri sacaba a 'Mad Max' tras Zandvoort se ha reducido a 40 y aún faltan cuatro grandes premios por celebrarse.

Llegados a este punto, todo se mira al milímetro y cualquier cosa anómala hace saltar las alarmas en los equipos implicados en la pelea por el Mundial, Red Bull y McLaren. Precisamente, es lo que sucedió en Estados Unidos, cuando una cinta adhesiva originó el estallido de... ¿una guerra sucia?

En McLaren tienen la costumbre de señalar la posición de salida de sus pilotos con una pegatina en el muro más cercano a su puesto de salida. Una correcta colocación en el cajón es fundamental para afrontar los primeros metros.

🚨 ÚLTIMA HORA: Red Bull quiso arrancar la cinta aislante que McLaren le pone a Norris como referencia pra colocarse en la casilla de salida.



[@wearetherace]#F1 https://t.co/pD9Aqbj605 pic.twitter.com/p57UT72pL5 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 20, 2025

Y en Austin, la escudería de Woking puso la cinta adhesiva para indicar a Lando Norris el posicionamiento correcto del MCL39 antes de partir. Y en la vuelta de formación, cuando ya todo el personal de los equipos debe abandonar la parrilla, se vio a un integrante de Red Bull por el muro… para quitar la señal de los papaya.

Norris ya fue sancionado en Bahréin con cinco segundos por su mala posición de salida y en Red Bull, conscientes de que era la mayor de las amenazas para la victoria de Verstappen, intentaron la treta de arrancar la pegatina y confundir todo lo posible al británico.

La sanción de la FIA

La FIA sancionó a Red Bull con 50.000 euros por una maniobra irregular, aunque la mitad de la multa queda suspendida hasta el final de la temporada 2025, siempre que no se repita el incidente. La federación no hace mención a si un operario de Milton Keynes retiró la pegatina involucrada.

La penalización se produjo porque un miembro del equipo ignoró las instrucciones de los comisarios y permaneció en la zona habilitada para los ingenieros antes de dar comienzo la carrera.

"Los Comisarios Deportivos determinan que cualquier persona afiliada a un equipo u otras partes interesadas debe saber que está absolutamente prohibido entrar en la pista u obstaculizar las medidas de seguridad para la carrera después de que se haya despejado la parrilla".

"Por lo tanto, independientemente de si la persona en cuestión ha seguido o no las instrucciones de los oficiales pertinentes, obstaculizar o retrasar el proceso de cierre de las puertas antes del inicio de la carrera debe considerarse un acto inseguro y, por lo tanto, se justifica una sanción significativa para el equipo", comunicaron los comisarios.

Laurent Mekies, el nuevo jefe de equipo de la escudería Red Bull tras la destitución de Christian Horner tras el GP de Bélgica, defendió que se trataba de "un malentendido. De nuevo, fuimos a ver el vídeo con la FIA y sin duda es algo que podemos mejorar en el futuro".

"Pero desde nuestra parte, no sentimos haber ignorado ninguna instrucción. No recibimos ninguna instrucción específica. Así que creo que es un detalle muy pequeño, pero aun así algo que abordaremos en el futuro", añadió.

El milagro Verstappen

La tensión de cara a las cuatro fechas que restan para el final de la temporada es máxima y es una realidad que el Mundial ha llegado al tramo final abierto: Piastri, Norris y Verstappen mantienen intactas sus opciones de terminar alzándose con el trofeo de campeón.

Y es que a McLaren le ha surgido un grave problema que se llama Max Verstappen. El neerlandés ya casi depende de sí mismo para ganar, por quinto año consecutivo, el campeonato del mundo de Fórmula 1. Restan cinco grandes premios para el final de la temporada y la diferencia con Oscar Piastri es de 40 puntos.

Max Verstappen era el primero que no se veía luchando por el Mundial 😂



🔊 "Si alguien te dice que, cuatro carreras después, estarías luchando por el título, ¿le creerías?"



🗣️ "No, les hubiera dicho que son idiotas"#CodigoF1, YA DISPONIBLE 🔗 https://t.co/5yMVsEOfmD pic.twitter.com/8v5se8Geyv — DAZN España (@DAZN_ES) October 20, 2025

En cuatro fines de semana le ha recortado al australiano 60 puntos. "La oportunidad está ahí", reconoció tras ganar en COTA.

Si 'Mad Max' consiguiese terminar primero en las siete pruebas que restan del campeonato (cinco carreras más dos sprints) y Oscar Piastri hiciese segundo en todas ellas, el australiano sería igualmente campeón del mundo con 3 puntos de diferencia.

Imagínate no admirar a Max Verstappen



Cómo ha cambiado el rumbo del Mundial en un puñado de carreras es de ser MUY GRANDE 👏👏👏#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/BChf6jkaej — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

Al no depender todavía de sí mismo, el piloto de Red Bull seguiría necesitando pequeños tropiezos de sus rivales al título, como una única tercera posición de Piastri en algún gran premio restante para poder tener la diferencia necesaria y sumar su quinta corona.

En la historia de la Fórmula 1 nunca se ha conseguido remontar los 104 puntos que llegó a tener de ventaja el australiano sobre Verstappen tras el GP de Países Bajos a finales de agosto. Por lo tanto, de conseguir ganar el Mundial, Max obraría una remontada histórica.