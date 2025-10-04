Carlos Sainz saldrá último en el GP de Singapur tras haber sido descalificado por la FIA

Definitivamente ha sido un sábado muy oscuro para Carlos Sainz. Si bien el madrileño cayó eliminado en la Q2, terminando en la 13ª posición, la FIA ha informado de la descalificación a los dos pilotos de Williams, por lo que Alex Albon también saldrá desde el fondo de la parrilla.

Una vez que terminó la sesión de clasificación, la FIA anunció que "se han comprobado las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero (DRS) en los coches 23 y 55. Ambos coches superaron el límite máximo de 85 mm a ambos lados del área exterior del alerón trasero".

Es por ello que Jo Bauer, delegado técnico de la Federación Internacional de Automovilismo, trasladó a los comisarios del GP de Singapur que ningún coche cumplía con "el Artículo 3.10.10g de las Reglas Técnicas", por lo que se ha tomado la decisión de descalificar a ambos pilotos.

BREAKING: Alex Albon and Carlos Sainz have been disqualified from qualifying



Both Williams cars failed post-qualifying checks on their rear wings#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gIJJTRqhSS — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Williams alegó en una primera instancia que, "según sus propias medidas previas a la clasificación", la amplitud del DRS entraba dentro de la normativa. Sin embargo, los comisarios técnicos de la FIA confirmaron la irregularidad.

Finalmente, la escudería con sede en Grove (Reino Unido) "aceptó los resultados de la medida de la FIA y reconocieron que el alerón delantero utilizado no cumple con los requerimientos".

En modo remontada

James Vowles, jefe del equipo Williams, calificó esta decisión como "una amarga decepción para el equipo y estamos investigando con urgencia qué es lo que ha sucedido. En ningún momento buscamos una ventaja de prestaciones y los dos alerones traseros habían superado nuestros propios chequeos durante el día. Pero la única medida que cuenta es la de la FIA y la aceptamos".

"Tenemos un coche capaz de puntuar este fin de semana y haremos todo lo posible para luchar desde el fondo de la parrilla, a la vez que revisaremos nuestros procedimientos para asegurarnos de que no nos vuelve a suceder", expresó el ingeniero británico.

Con Albon saliendo desde la 19ª posición y Sainz último -porque en la clasificación el tailandés fue más rápido que el español-, Williams puede optar por salir desde el pit-lane y así modificar los reglajes de los monoplazas, aunque el domingo a los dos pilotos les tocará remontar para conseguir sumar algún punto.

🗣️ Sainz: "Hemos tenido que cambiar un par de cosas en el coche, seguro que no han funcionado. Es muy complicado de entender"#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/3cSt4JE5WQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2025

Tras la qualy, Carlos Sainz atendió a los medios en el 'corralito' sin saber que podía ser descalificado y mostró su optimismo de cara al domingo: "Hay que ser positivos, pensar que hemos ido rápido todo el fin de semana y que mañana todavía se puede remontar".

"Es verdad, el año pasado fue de los Singapur más aburridos, así que esperemos que este año sea diferente, haya más coches de seguridad y podamos jugar un poco en la estrategia", concluía el madrileño.