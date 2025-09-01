El palo de Bernie Ecclestone, ex jefe de la F1, a Hamilton: "Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón"

Lewis Hamilton no ha conseguido hacer un 'reset' durante el parón estival de la Fórmula 1. El británico, muy criticado por la temporada que está realizando en Ferrari, volvió de las vacaciones y en Países Bajos terminó contra el muro en un fin de semana que ha tenido aún más consecuencias.

Y es que el inglés ha sido sancionado con cinco posiciones en la parrilla del domingo para el GP de Monza, ya que no respetó las banderas amarillas en la entrada al pit-lane en las vueltas de reconocimiento que se realizan 45 minutos antes del inicio de la carrera.

La situación que atraviesa Lewis Hamilton en Ferrari ha sido objeto de críticas por parte de muchos expertos de la Fórmula 1, el último en hacerlo ha sido Bernie Ecclestone, exmandamás de la categoría reina del automovilismo. El británico ve a su compatriota en decadencia y le recomienda, otra vez, la retirada.

¡HAMILTON ACABA CONTRA EL MURO! 😱💥💥



Parecía que lo iba a salvar... PERO NO 😵#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/KtYnUq7P2h — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

"Es más probable que el coche de seguridad gane una carrera que Hamilton vuelva a ser campeón del mundo. Lewis es muy talentoso, lo era y probablemente, lo sigue siendo, pero como muchas de las personalidades del deporte, cuando llegan a la cima, sólo hay un camino y no es hacia una buena dirección. Sólo puedes ir hacia abajo", ha comentado Ecclestone en una entrevista con F1 Insider.

El antiguo jefe del 'Gran Circo' considera que que lo mejor para Hamilton es retirarse, y cuanto antes lo haga mejor debido al riesgo que tendría sufrir una lesión. No obstante, no duda del talento que tiene.

"No quiero que le pase nada malo a Lewis. No está luchando por un título y a estas alturas de su carrera no le valdría la pena pasarse dos años tumbado en una cama por una lesión en la espalda o algo así. Ya ha ganado siete títulos y eso es suficiente", manifestó.

"Puede que él no lo crea, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas fuera del automovilismo, en su jubilación. Creo que debería haberlo hecho hace tiempo", expresó Ecclestone para cerrar.

No es la primera vez que Bernie Ecclestone se muestra así de contundente sobre el futuro de Hamilton, previamente a estas declaraciones, tras el GP de Hungría admitió que "ha ganado siete títulos mundiales y eso es más que suficiente".

A pesar de que tanto Frédéric Vasseur, como Charles Leclerc o Toto Wolff le han instado a quedarse -"no debería irse a ningún sitio el año que viene", manifestó su exjefe de equipo-, Ecclestone no lo ve así.

"Lewis tiene mucho talento, lo tenía y probablemente lo sigue teniendo. Pero, como ocurre con muchas personalidades deportivas destacadas cuando alcanzan la cima, solo hay un camino por recorrer, y no es una buena dirección. Es hacia abajo", ha reflexionado en declaraciones que recoge el Daily Mail.

Lewis Hamilton, cabizbajo en el paddock del Gran Premio de Hungría. Reuters

"Se cansan. Lewis está cansado. Lleva haciendo lo mismo desde siempre. Necesita descansar de ello para siempre, un reinicio total para hacer algo completamente diferente. Puede que él no lo piense, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas lejos del automovilismo cuando se retire.

Creo que debería haberlo hecho hace tiempo. Este chico no es un tramposo. Pero se estaría engañando a sí mismo si sigue adelante. Debería parar ahora", ha asegurado.

Una crisis eterna

Ni la victoria en la sprint del Gran Premio de China disimula una temporada que está siendo la peor en la carrera deportiva de Hamilton y que está cerca de entrar en la historia de Ferrari, aunque no como el inglés habría soñado cuando lució con el rojo de los de Maranello.

Hamilton se ha unido a un grupo nada envidiable: los pilotos de Ferrari con más grandes premios consecutivos sin podio al inicio de su etapa con la Scuderia. Sólo Didier Pironi (18) realizó un peor inicio de temporada.

Y es que tras el abandono en el Gran Premio de Países Bajos, el británico ya está solo detrás de Pironi en esta clasificación negativa. Además, si se suman las últimas dos carreras de 2024, ya son 17 grandes premios sin descorchar el champán, es decir, la peor racha de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1.

Hace ya tiempo Lewis Hamilton entró en los libros de historia al registrar unos récords difícilmente superables, sin embargo, durante sus primeras carreras con Ferrari el estreno ha sido para olvidar tanto para él como para la escudería italiana.