Una leyenda del motor, sin rodeos sobre su dupla de ensueño en la F1: "Senna tendría que estar y creo que Alonso..."

Seleccionar a la mejor dupla o los pilotos más grandes de la historia de la Fórmula 1 es un tema que siempre está a debate. Existen claros candidatos a serlo, pero cada uno tiene sus propios argumentos para estar mejor valorado que el otro.

Sobre esto habló Allan McNish, expiloto británico de F1 y tricampeón de las 24 Horas de Le Mans, en el canal de YouTube de Lucas Stewart.

"Crecí con Ayrton Senna, así que él tendría que estar ahí. Y creo que Fernando Alonso", dijo en relación a la que para él era la mejor dupla de la historia de la Fórmula 1. Una pareja muy común para seleccionar entre los más entendidos del 'Gran Circo'.

Como jefe de equipo elegiría a Frank Williams y Patrick Head, esencialmente por la combinación entre ambos, porque los dos tenían una personalidad muy fuerte", explicó.

Tengo que incluir a Alonso, a Senna, a alguien excepcional en muchos sentidos como Lewis Hamilton y si voy a épocas anteriores, alguien que nunca vi pero que inspiró a generaciones de pilotos de mi país, Jim Clark”, cerró Allan.

El escocés, con una amplia experiencia tanto detrás del volante como en las filas directivas de equipos, tiene la perspectiva ideal para valorar talentos puros y la importancia del carácter competitivo en la máxima categoría.

Allan McNish. EFE

Señalar a Senna y Alonso como su “dupla soñada” no es casualidad: ambos destacan por su capacidad de adaptación a diferentes monoplazas, su agresividad al volante y una extraordinaria inteligencia dentro y fuera de la pista.

Senna, recordado por su carisma y habilidad inigualable bajo la lluvia, marcó una era con su espíritu inquebrantable.

Por su parte, Alonso ha mostrado una longevidad deportiva envidiable y la habilidad de extraer lo máximo de cualquier coche, obteniendo logros impresionantes incluso en años menos competitivos.

En términos técnicos, tener a Senna y a Alonso juntos sería una garantía de desarrollo continuo para el equipo. No sólo por el impulso en pista, sino porque ambos son pilotos capaces de motivar, inspirar y exigir lo mejor de los ingenieros y mecánicos. Esta es una característica que pocas duplas históricas pueden presumir al mismo nivel.