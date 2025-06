Carlos Sainz no se presentará a las elecciones de la FIA: "Las circunstancias actuales no son las ideales"

Carlos Sainz no se presentará a las próximas elecciones a la presidencia de la FIA. Así lo hizo saber a través de un comunicado emitido en la tarde de este miércoles a través de sus redes sociales.

Después de mucho meditarlo, el madrileño llegó a la conclusión de que no es el momento idóneo para volcarse por completo en la preparación de una candidatura seria y firme que pueda cambiar el rumbo del automovilismo.

Además, aseguró que para volcarse con su candidatura tendría que comprometer seriamente su preparación para el Dakar, algo que ahora mismo no se le pasa por la cabeza, ya que se encuentra comprometido con Ford y su equipo.

"La situación actual me lleva a ser realista y a desistir de mi proyecto con la FIA por el momento", comentó en su comunicado Carlos Sainz.

Eso sí, el madrileño no descartó por completo la opción de llegar a la presidencia de la FIA en el futuro. De hecho, dejó la puerta muy abierta a, dentro de unos años, volver a la carga con todo y con una candidatura seria.

"Sigo creyendo que la organización necesita cambios importantes, que espero sinceramente se aborden en los próximos años", dijo de forma crítica Sainz.

"Siempre apoyaré mi deporte e intentaré contribuir en todo lo posible para mejorar la movilidad de los usuarios de la vía pública en todo el mundo", dijo el español.

Comunicado íntegro de Carlos Sainz

Hola a todos.

A través de este mensaje me gustaría confirmar públicamente que finalmente he decidido no presentarme a la presidencia de la FIA en las elecciones de este año.

He trabajado intensamente estos últimos meses para comprender a fondo la situación en la FIA y las exigencias y complejidades que conlleva un proyecto tan importante. Tras una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que las circunstancias actuales no son las ideales para sentar las bases de mi candidatura.

Adicionalmente, para presentarme con garantías a la presidencia, tendría que comprometer notablemente mi preparación para el Dakar y no quiero debilitar mi compromiso con Ford y mi equipo. Por lo tanto, la situación actual me lleva a ser realista y a desistir de mi proyecto con la FIA por el momento.

Pese a no continuar en esta carrera, mi pasión por servir y liderar en el mundo del automovilismo no ha cambiado y sigo creyendo que la organización necesita cambios importantes, que espero sinceramente se aborden en los próximos años.

Tanto las carreras como la movilidad han sido y continúan siendo mi vida y seguiré de cerca y con gran interés los acontecimientos futuros. Siempre apoyaré mi deporte e intentaré contribuir en todo lo posible para mejorar la movilidad de los usuarios de la vía pública en todo el mundo.

Por último, quiero sinceramente agradecer cada uno de los mensajes de apoyo, ánimo y consejos que he recibido durante las últimas semanas. Han reforzado mi confianza para seguir luchando por mis metas presentes y futuras, y estoy verdaderamente agradecido.

Gracias.

Carlos Sainz