El ultimátum de Carlos Sainz a la escudería Williams: "Me estoy empezando a impacientar"

La primera temporada de Carlos Sainz a bordo del monoplaza de Williams no está siendo fácil. Después de una pretemporada ilusionante marcando uno de los mejores tiempos en los test, el primer tramo del Mundial no está saliendo como se esperaba.

El madrileño suma 14 puntos en las primeras 9 carreras del año. Su mejor posición ha sido un octavo puesto en Arabia Saudí y Emilia Romagna, y hasta en dos ocasiones se ha visto obligado a abandonar un Gran Premio.

Poco a poco, Sainz está comenzando a tener algo de impaciencia, especialmente después del mal resultado en Barcelona tras tres carreras consecutivas en los puntos.

"Sigo pensando que en España, con un fin de semana perfecto, podríamos haber sumado un punto. E incluso si no hubiéramos sumado un punto, fuimos el equipo que más mejoró en comparación con otros equipos en Barcelona", dijo el piloto de Williams tras el Gran Premio de España.

"Simplemente, todavía no es lo suficientemente bueno para este tipo de circuito y solo tenemos que seguir trabajando en la misma dirección", resumió el español.

"Sé que es parte del proceso, tomarlo como una lección difícil de aprender porque, además, era mi gran premio de casa, pero intentaré aplicar todo lo que pueda de ese fin de semana al siguiente y mantener ese proceso de aprendizaje y adaptación", finalizó.

Circuito favorable

Ahora, después de una semana de descanso, el 'Gran Circo' regresa con su 10ª prueba de la temporada en el Gran Premio de Canadá. Un circuito, el de Montreal, que parece ser favorable a las especificaciones del Williams.

Sainz no es ajeno a la oportunidad que tiene y en su llegada al circuito dejó claro las ganas de llevarse el mejor resultado del año.

"Vamos a uno de los mejores circuitos del año" - Carlos Sainz, muy optimista con las opciones de Williams en el GP de Canadá

"La intención aquí en Canadá es que, si hay alguna posibilidad de meter el coche entre los ocho primeros, nos aseguremos de puntuar el domingo, porque siento que aún no hemos conseguido un buen resultado, ni un resultado dominical", apuntó.

Sin embargo, el corredor español no escondió tampoco la frustración que lleva arrastrando: "Estoy empezando a impacientarme un poco con eso, porque hemos hecho nueve carreras y he sido rápido. Creo que me he adaptado bien al coche y al equipo. Pero por una razón u otra, no estoy sumando puntos y es hora de poner las cosas en orden".