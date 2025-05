Hamilton, desnortado ante su mayor crisis en la Fórmula 1: el peor arranque desde 2009 y una difícil adaptación a Ferrari

Cinco meses después de su llegada a Ferrari, Lewis Hamilton sigue sin encontrar su mejor nivel. La adaptación a la escudería más histórica de la Fórmula 1 no está resultando nada sencilla para él y tampoco para los ingenieros, acostumbrados a los reglajes para Carlos Sainz.

La temporada del siete veces campeón del mundo ha empezado torcida y solo la victoria en la sprint del GP de China disimula un arranque que se asemeja a sus últimos años en Mercedes. Al igual que en la escudería alemana, Hamilton se está viendo superado por su compañero en el box: antes era George Russell y ahora es Charles Leclerc.

El inglés no está cómodo al volante del SF-25 y así se lo ha hecho saber a su equipo. Las expectativas eran muy altas y con el paso del tiempo el sueño se está convirtiendo más bien en pesadilla. El binomio histórico con Ferrari, además de pertenecer a la mejor dupla de la parrilla con el monegasco, no ha terminado de fructificar y los resultados no llegan.

En la rueda de prensa previa al inicio del GP de Miami, Hamilton admitió saber cuál es la causa de su bajo rendimiento, aunque no profundizó en los detalles, se basó en la dificultad de llegar a un equipo nuevo tras una etapa anterior tan duradera -estuvo 12 años en Mercedes-.

"Varias cosas, no hay una sola. Nada en particular, cuando estaba en Mercedes, los primeros seis meses fueron complicados, me tenía que aclimatar con gente nueva, con los ingenieros, que están acostumbrados a otro estilo de pilotaje y a otro piloto. Estoy acostumbrado a otro coche para otro estilo de pilotaje, es una combinación de factores. Generalmente, es una mezcla de ambas, sin duda, estoy trabajando para aclimatarme a este coche", concluyó sobre su adaptación.

El declive de Hamilton

El resultado de la temporada 2021 todavía le duele a Lewis Hamilton. En la última carrera de la temporada, en la última vuelta del GP de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina se le escapó el octavo Mundial de Fórmula 1. De haberlo conseguido habría igualado a Michael Schumacher como el piloto más laureado, aunque la decisión de Michael Masi lo cambió todo.

Después de 22 carreras el campeonato del mundo no iba a terminar con los pilotos cruzando la línea de meta detrás del safety-car. Decisión controvertida que acabó desencadenando en el enfado de toda la escudería Mercedes, siendo Toto Wolff y Hamilton quienes más lo manifestaron.

Verstappen se acabó proclamando campeón del mundo y nada volvió a ser lo mismo para un Hamilton a quien se le está empezando a cuestionar si aún sigue siendo un piloto rápido. Tras 2021, estuvo durante tres años más en Mercedes y solo superó a su compañero Russell al final de la temporada en una ocasión, en los dos años restantes su compatriota le ganó la partida.

Lewis Hamilton, Toto Wolff y George Russell Europa Press

Para Giedo van der Garde la clave radica en que las nuevas generaciones de pilotos son capaces de entender mejor los actuales monoplazas de la Fórmula 1 que Hamilton. El motivo es porque tienen un estilo más variable para sacar el máximo rendimiento.

"Confianza. Ésa es la cosa más importante. Cuando llegó a la Fórmula 1, era joven y hambriento. Estuvo a la altura de Fernando Alonso y luego, sabía que con Nico Rosberg, tenía las de ganar, le había superado fácilmente desde el karting", comentó el neerlandés en una entrevista con el portal web Racing News 365.

"Se está haciendo mayor y se llevó un golpe cuando no pudo lograr el octavo título. Por años, no ha tenido un coche capaz de luchar por el título, aunque tuvo buenas carreras el año pasado. Como he dicho, se está enfrentando a una generación más joven que sabe cómo gestionar estas técnicas de los coches actuales un poco mejor de lo que Hamilton ha aprendido y ése es un problema del que no puede deshacerse", concluyó.

Hace ya tiempo Lewis Hamilton entró en los libros de historia al registrar unos récords difícilmente superables, sin embargo, durante sus primeras carreras con Ferrari el estreno ha sido para olvidar tanto para él como para la escudería italiana.

La 10ª posición obtenida en Melbourne representa el peor resultado de un piloto que debuta en Ferrari desde Luca Badoer en el Gran Premio de Europa de 2009. El italiano terminó 17º en el GP de Valencia -circuito urbano-, aunque el contexto no tiene nada que ver.

Box de Hamilton en el GP de Miami. Reuters

Badoer era un piloto de pruebas que pertenecía al equipo italiano y tuvo que debutar tras el accidente que sufrió Felipe Massa en Hungría donde una pieza le golpeó la cabeza. Hamilton tendrá en Miami una nueva oportunidad para resarcirse, un circuito donde nunca ha ganado desde su llegada al 'Gran Circo' en 2022.