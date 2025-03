Aston Martin pierde la batalla judicial con Ferrari por Cardile: un duro golpe para el proyecto del coche de 2026

Aston Martin ha recibido un golpe significativo en sus ambiciones de cara al futuro tras perder la batalla legal contra Ferrari en el caso de Enrico Cardile.

El Tribunal de Módena ha dictaminado que el ingeniero italiano no podrá trabajar con su nuevo equipo hasta que finalice su periodo de 'gardening', que concluirá el 18 de julio de 2025.

Esta decisión supone un duro revés para la escudería británica, que contaba con Cardile como una pieza clave en su nuevo organigrama técnico para el desarrollo del monoplaza de 2026.

Decisión judicial en Módena

La controversia surgió cuando Ferrari alegó que Cardile había comenzado a colaborar con Aston Martin antes de que se cumpliera el periodo de 'gardening' acordado en su contrato.

La Scuderia llevó el asunto ante el Tribunal de Módena, que falló a su favor. Según el fallo, Cardile habría violado su acuerdo de no competencia, otorgando a Aston Martin una posible ventaja injustificada en el desarrollo de su monoplaza para la nueva era de la Fórmula 1 en 2026.

El comunicado de Ferrari dejó claro que el tribunal determinó que su ex empleado ya estaba infringiendo el compromiso de no competencia, cuyo objetivo era evitar que otros equipos obtuvieran información privilegiada antes de lo permitido.

"El Tribunal de Módena ha constatado que nuestro ex empleado ya estaba violando el compromiso de no competencia con Ferrari, causando un daño irreparable a la Scuderia", explicaba el comunicado publicado por Ferrari a través de The Race.

Golpe a Aston Martin

Aston Martin esperaba contar con Enrico Cardile desde principios de 2025, en una estrategia que coincidía con la incorporación de Adrian Newey, quien finalmente ha podido sumarse al equipo en la fecha prevista, el 3 de marzo.

Sin embargo, la ausencia de Cardile hasta julio obliga a la escudería a reajustar su estructura técnica en un momento clave.

Cardile había sido designado como el nuevo Director Técnico de Aston Martin tras la salida de Dan Fallows en noviembre.

Adrian Newey y Lawrence Stroll, en la presentación del ingeniero con Aston Martin Aston Martin

Su papel sería crucial en la supervisión del diseño y construcción de los nuevos monoplazas, incluyendo el desafiante proyecto del coche de 2026, que marcará el inicio de un nuevo reglamento en la Fórmula 1.

Con la ausencia de Cardile, Bob Bell continuará liderando el desarrollo del AMR25, labor que ya había asumido de manera interina tras la salida de Fallows.

Además, Eric Blandin, Director Técnico Adjunto, tendrá un papel clave en la transición y en la preparación del equipo para la llegada del ingeniero italiano.

Golpe al proyecto 2026

La espera hasta julio significa que Cardile se sumará a un proyecto que ya estará muy avanzado, lo que reducirá su capacidad de influir en las decisiones clave del diseño del monoplaza.

En la Fórmula 1, el desarrollo de un coche nuevo comienza con al menos un año de anticipación, y cualquier retraso en la llegada de una figura técnica de peso puede afectar la competitividad del equipo en la parrilla.

Fernando Alonso y Lance Stroll, en el F1 75 Live en Londres Aston Martin

Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, tenía grandes esperanzas en su plan para 2026, que incluía una renovación total de la estructura técnica y la incorporación de talento clave como Newey y Cardile.

Sin embargo, esta situación ha trastocado su estrategia, ya que el equipo también enfrenta problemas con su nuevo túnel de viento, que sigue sin estar operativo pese a haber sido terminado en septiembre.

Ferrari, firme

La Scuderia ha demostrado su determinación para evitar que sus ex empleados refuercen a equipos rivales antes de tiempo.

A diferencia del caso de Adrian Newey con Red Bull, donde se acordó una reducción en el periodo de 'gardening', Ferrari ha hecho valer la cláusula completa de 12 meses para Cardile, asegurándose de que no pueda aportar conocimientos clave al equipo de Silverstone hasta que su contrato lo permita.

La decisión judicial representa un duro golpe para Aston Martin en su ambicioso plan de cara a 2026.

Sin la participación inmediata de Enrico Cardile, el equipo perderá una parte crucial de su estrategia de desarrollo, mientras que Ferrari se asegura de que su ex ingeniero no refuerce a la competencia antes de tiempo.

La situación deja en evidencia la importancia de los pactos de no competencia en la Fórmula 1 y cómo pueden influir en la dinámica de los equipos en la categoría reina del automovilismo.