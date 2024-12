El último baile de Carlos Sainz en Ferrari: 4 años de lealtad a un equipo poniendo el listón alto a un desmotivado Hamilton

El Gran Premio de Abu Dabi será el colofón a la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1. Los 24 Grandes Premios y las seis carreras sprint disputadas no han sido ningún impedimento para que Max Verstappen vuelva a consagrarse como el mejor piloto del mundo. La temporada se termina en el circuito de Yas Marina con el Mundial de Constructores en juego y en un fin de semana marcado por las despedidas.

Los Emiratos Árabes serán testigos de la última vez que Carlos Sainz se ponga el mono rojo de Ferrari. Tras la carrera, se terminará el vínculo que unen a la escudería y al piloto, una relación que empezó en 2021 y que termina tras la llegada del heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton.

Carlos Sainz ha encontrado en Ferrari la estabilidad necesaria para potenciar todas sus cualidades al frente del volante tras un inicio de carrera en la Fórmula 1 donde pasó por Toro Rosso, Renault y McLaren. Sin embargo, de la noche a la mañana todo se torció.

Aston Martin Lewis Hamilton y Fernando Alonso: cuando la edad afecta de formas muy distintas en un deporte como la Fórmula 1

Las negociaciones para renovar de repente se estancaron y Ferrari anunció ante la sorpresa de todo el mundo el fichaje de Lewis Hamilton, una de las noticias con mayor impacto mediático en la historia de el 'Gran Circo', sino la que más. Carlos Sainz y Mercedes fueron los daños colaterales en el plan trazado por la Scuderia y el siete veces campeón del mundo.

Al frente del Ferrari, Carlos Sainz se ha subido al podio hasta en 21 ocasiones y ha cumplido su sueño de subirse a lo más alto del cajón. De hecho, lo ha conseguido hasta en cuatro ocasiones: en Silverstone, Marina Bay, Melbourne y Suzuka. Además, ha contribuido a que Ferrari vuelva a estar en la lucha no sólo por las victorias, sino también por los campeonatos.

El 'chico bueno' de Ferrari

Sainz se ha mostrado como un piloto ejemplar desde que aterrizó en la Fórmula 1. El madrileño siempre se ha mantenido al margen de la polémica dentro del equipo Ferrari a pesar de los múltiples fallos cometidos por la escudería. Los errores en la estrategia, las (malas) paradas en los boxes y la preferencia por Leclerc en determinadas carreras sucedió tanto con Mattia Binotto como con Frédéric Vasseur.

Más allá de algún determinado reproche, Carlos Sainz siempre ha buscado apaciguar el ambiente en los momentos más críticos del equipo. Es por ello por lo que al español le sorprendió tanto que un periodista británico le denominara "el chico malo de Ferrari" en la previa del GP de Qatar.

Carlos Sainz quiere poner fin a su etapa con Ferrari ganando el Mundial de Constructores. 16 años de sequía son muchos para el equipo más prestigioso e histórico de la historia de la Fórmula 1. El campeonato por equipos siempre ha sido de gran importancia para los de Maranello, incluso más que el Mundial de Pilotos, por lo que bajo ningún concepto quieren desaprovechar en Yas Marina la oportunidad de resarcirse.

En la segunda mitad de la temporada, las mejoras introducidas en el Ferrari SF24 permitieron a Carlos Sainz y Charles Leclerc luchar regularmente por los podios. El gran desempeño de los pilotos permitió a los de Maranello adelantar a Red Bull en el Mundial de Constructores y convertirse en el único rival de McLaren.

Tras el GP de Singapur, Carlos terminó segundo en Austin y ganó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero su buena dinámica se vio frenada en Interlagos donde no consiguió terminar el Gran Premio. A pesar de ello, las actuaciones del madrileño en Las Vegas y en Qatar (quedando por delante de los McLaren) han permitido que Ferrari pueda seguir soñando con remontar los 21 puntos que les separa de la escudería papaya.

El relevo al desmotivado Hamilton

Independientemente de lo que suceda en la última carrera de la temporada, el futuro de Carlos Sainz no pasa por Ferrari, sino por Williams; al igual que Lewis Hamilton cerrará un ciclo en Mercedes después de once años y siete títulos mundiales. Tras el Gran Premio, Carlos Sainz se subirá por primera al FW46 en los test de neumáticos que organiza la FIA. Sin embargo, Hamilton aún no quiere debutar con Ferrari.

Lewis Hamilton está atravesando un periodo de incertidumbre en la Fórmula 1. Después de unos años complicados en Mercedes, el británico parece haber perdido parte de la confianza que lo convirtió en uno de los pilotos más dominantes de la parrilla.

Superado de manera frecuente por su compañero George Russell, Hamilton ha reconocido sus dificultades para sacar el máximo rendimiento del coche. "Simplemente soy lento. Lo mismo cada fin de semana", declaró tras el Gran Premio de Qatar.

Lewis Hamilton con la mirada perdida tras el GP de Qatar. Reuters

A pesar de que Frédéric Vasseur ha animado a Lewis Hamilton a subirse al SF-24 en los test de Abu Dabi, el inglés ha decidido no hacerlo. No es habitual ver al piloto durante estas sesiones con vistas a probar los neumáticos, es más, en los últimos años sólo ha participado en una ocasión, en 2022. Sin embargo, en esta ocasión el motivo parece de causa mayor, y es que Mercedes le ha organizado un evento de despedida el mismo 10 de diciembre.

Por lo tanto, la primera vez que Hamilton se suba al monoplaza de Ferrari será en 2025 en un test privado que la escudería celebrará en Fiorano. "Pilotar el coche rojo por primera vez en Abu Dabi no me emociona. En un mundo perfecto, podría pilotar y no ser visto y completar el primer rodaje público ya el año que viene", concluyó el británico en la rueda de prensa previa al GP de Qatar.