Fernando Alonso y Aston Martin se reencuentran en Austria con la trampa de la FIA que lastra sus opciones

Si algo se le resiste aún a Fernando Alonso en la Fórmula 1 son las carreras, inicialmente llamadas clasificaciones, al esprint. El piloto español ha disputado 14 Grandes Premios bajo alguno de sus formatos pero su mejor resultado ha sido un 5º en el GP de Austria 2023 y únicamente ha puntuado en tres de ellos.

"Un buen día, los dos coches en la Q3. Como siempre, ha sido difícil de entender como siempre el cambio de medias a blandas en la clasificación. Veremos lo que podemos aprender de cara a la carrera, el esprint no sirve para nada. Son muy pocos puntos en juego y tampoco nos dejan competir porque nos penalizan. Será un día aburrido desde fuera, estaremos en el tren de coches, pero nosotros recogeremos información útil desde fuera", esta opinión de Alonso sobre la prueba esprint de China este 2024 es solo una de las muchas veces que el asturiano se ha mostrado contrario a este formato.

"Lo mejor es no hacer la carrera sprint, probablemente, el sábado, para guardar un juego de neumáticos para el domingo. Hay pocos puntos sobre la mesa para nosotros si no ganas la carrera y te arriesgas a puntos de penalización y cosas así, así que es mejor no correr", ha llegado a asegurar el dos veces campeón del mundo.

Temporada Escudería Gran Premio Resultado Puntos 2021 Alpine GP Gran Bretaña 7º 0 2021 Alpine GP Italia 11º 0 2021 Alpine GP Sao Paulo 12º 0 2022 Alpine GP Emilia-Romaña 9º 0 2022 Alpine GP Austria Retirado 0 2022 Alpine GP Sao Paulo 18º 0 2023 Aston Martin GP Azerbaiyán 6º 3 2023 Aston Martin GP Austria 5º 4 2023 Aston Martin GP Bélgica Retirado 0 2023 Aston Martin GP Qatar 8º 1 2023 Aston Martin GP EEUU 13º 0 2023 Aston Martin GP Sao Paulo 11º 0 2024 Aston Martin GP China Retirado 0 2024 Aston Martin GP Miami 17º 0

Los fines de semana con formato esprint se iniciaron en 2021 y desde la pasada temporada se han duplicado el número de pruebas. Este 2024, la FIA aceptó nuevos cambios en estos Grandes Premios especiales tras las muchas críticas que seguían recibiendo.

Antes del inicio de esta temporada, FIA y Fórmula revisaron la estructura de los fines de semana esprint. El 'Sprint Shootout' para determinar la parrilla del 'Sprint' ahora tiene lugar después de la única sesión de entrenamientos libres del viernes. El sábado la carrera 'Sprint', una carrera de 100 km sin cambios obligatorios de neumáticos y con puntos otorgados en una escala móvil hasta el octavo lugar. La clasificación para el Gran Premio sigue a la 'Sprint' del sábado, y la carrera larga del Gran Premio tiene lugar el domingo.

Fernando Alonso, en el box de Aston Martin en el GP de Canadá de F1 Aston Martin

El mal recuerdo de los fines de semana al esprint no es sólo cosa de Fernando Alonso, Aston Martin tampoco ha logrado grandes resultados en este formato. De las 28 veces que un piloto de la escudería ha competido bajo algunos de los formatos sólo el español, en tres ocasiones, y Lance Stroll, en dos, han logrado puntuar.

Temporada Piloto Gran Premio Resultado Puntos 2021 Sebastian Vettel GP Gran Bretaña 8º 0 2021 Lance Stroll GP Gran Bretaña 14º 0 2021 Sebastian Vettel GP Italia 12º 0 2021 Lance Stroll GP Italia 10º 0 2021 Sebastian Vettel GP Sao Paulo 10º 0 2021 Lance Stroll GP Sao Paulo 14º 0 2022 Sebastian Vettel GP Emilia-Romaña 13º 0 2022 Lance Stroll GP Emilia-Romaña 15º 0 2022 Sebastian Vettel GP Austria 19º 0 2022 Lance Stroll GP Austria 13º 0 2022 Sebastian Vettel GP Sao Paulo 9º 0 2022 Lance Stroll GP Sao Paulo 16º 0 2023 Fernando Alonso GP Azerbaiyán 6º 3 2023 Lance Stroll GP Azerbaiyán 8º 1 2023 Fernando Alonso GP Austria 5º 4 2023 Lance Stroll GP Austria 4º 5 2023 Fernando Alonso GP de Bélgica Retirado 0 2023 Lance Stroll GP de Bélgica 11º 0 2023 Fernando Alonso GP Qatar 8º 1 2023 Lance Stroll GP Qatar 15º 0 2023 Fernando Alonso GP EEUU 13º 0 2023 Lance Stroll GP EEUU Retirado 0 2023 Fernando Alonso GP Sao Paulo 11º 0 2023 Lance Stroll GP Sao Paulo 12º 0 2024 Fernando Alonso GP China Retirado 0 2024 Lance Stroll GP China 14º 0 2024 Fernando Alonso GP Miami 17º 0 2024 Lance Stroll GP Miami Retirado 0

El piloto canadiense es el que mejor resultado ha obtenido al rozar el podio en el GP de Austria 2023 con un cuarto puesto. Hasta en 19 ocasiones los pilotos de Aston Martin han quedado fuera del top 10.

Fin de semana complicado

Con el historial de los fines de semana al esprint ya es difícil pensar en que Aston Martin pueda cosechar un gran resultado, pero las últimas carreras hacen aún peor. Fernando Alonso y el equipo necesitan un milagro en un AMR24 que no ha respondido los últimos fines de semana.

Noveno en el Mundial con apenas 41 puntos, está lejos del rendimiento mostrado durante 2023 y en buena medida es culpa de un coche que le ha impedido puntuar en tres de las últimas cuatro carreras de este curso, en el que todavía no ha podido sumar ningún podio tras saborear ocho el año pasado.

Algo parecido le ocurre al mexicano Sergio Pérez (Red Bull). A pesar de haber renovado con Red Bull, 'Checo' sigue lejos -muy lejos- de Verstappen, que es su compañero de equipo y apenas ha sumado 111 puntos, casi la mitad que los 219 del insaciable 'Mad Max'.

De hecho, su mejor posición en los últimos cuatro grandes premios han sido dos octavas posiciones, a pesar de empezar el audio con tres segundas plazas en los primeros cuatro circuitos de la temporada.

Red Bull Ring medirá los avances de McLaren y Ferrari para luchar contra un incansable Max Verstappen, pero también la mejoría de Aston Martín, Ferrari con Carlos Sainz y Pérez, que deben ser más agresivos si quieren seguir sumando puntos y acercarse a la zona alta de la tabla en esta segunda mitad de la temporada.