Horner, señalado otra vez: la empleada que le denunció presenta una queja formal ante la FIA

La Fórmula 1 parece incapaz de olvidar el 'caso Horner'. Ni siquiera el comienzo del Mundial ha sido capaz de diluir la polémica que se está viviendo desde que el jefe de Red Bull fuese denunciado por una empleada por "comportamiento inapropiado". Pese a ser absuelto por la escudería, continúa la controversia.

El último episodio de esta batalla que se está viviendo en el paddock de Red Bull se ha desatado tras el paso dado por la denunciante. La mujer que acusó a Christian Horner de sobrepasarse ha elevado una nueva queja ante el Comité de Ética de la FIA, organismo rector de la F1, según ha desvelado la BBC.

Pese a que Horner salió absuelto tras una investigación interna de Red Bull, esta mujer no se ha dado por vencida y ha querido dar un paso más en su lucha por hacer justicia. Es más, según adelanta el citado medio británico, habría realizado otras dos quejas más ante el organismo.

En ella, insiste en que la investigación llevaba a cabo por Red Bull no ha sido lo suficientemente independiente. Es decir, insinuaría que se ha tratado de proteger a Christian Horner por parte de la escudería. Por el momento, la FIA no ha confirmado esta queja, algo normal porque suelen llevar este tipo de asuntos en la más estricta intimidad para no desvelar más detalles.

Además, esta empleada de Red Bull habría sido despedida durante el pasado mes de febrero. Mucho se ha especulado sobre la posible indemnización que habría recibido y se dice que alcanzaría el millón de euros. La información no ha sido confirmada por parte de la escudería austríaca, que se ha negado a hacer declaraciones al respecto.

Horner, harto

Christian Horner, por su parte, se ha mostrado harto del continuo seguimiento que ha recibido por parte de los distintos protagonistas de este caso. El jefe de Red Bull aseguró que se ha difamado mucho a su persona y que es el momento de ponerle fin a este tema.

"Se han dicho muchas cosas sobre este tema. Se ha generado mucho interés en diferentes áreas de los medios de comunicación por razones diferentes. Es momento de ponerle fin", declaró antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudí.

"Mi mujer me ha apoyado mucho, al igual que mi familia, pero la intrusión en mi familia ya es suficiente, tenemos que seguir adelante y centrarnos en aquello para lo que estamos aquí. Es momento de centrarnos en las carreras de Fórmula 1. Existe un proceso de reclamación en cualquier empresa y ese proceso es confidencial entre las personas y la propia empresa", agregó.

Mientras tanto, el jefe de Red Bull parece tener el apoyo de la parte asiática de la escudería. Sin embargo, mucho se habría especulado con un posible despido antes del GP de Australia. Una incógnita que se desvelará en los próximos días.