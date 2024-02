Así es una parada en boxes en F1: una coreografía de 2 segundos que puede decidir una carrera

La temporada 2024 de Fórmula 1 ya está en marcha. Este año, el Gran Circo romperá todos los registros disputando 24 pruebas, si no hay ninguna cancelación como en la temporada pasada. La exigencia de las 10 escuderías que componen el Mundial es máxima y todo debe estar medido y programado al detalle.

Una de las obsesiones de cualquier equipo de F1 es la estrategia de carrera: cuánto y cuándo parar en boxes para cambiar neumáticos. Por reglamentación, cada coche debe parar, como mínimo, una vez pero los estrategas del equipo pueden llegar a recomendar hacerlo dos o tres, según el estado de la pista, el tráfico u otras peculiaridades de la carrera.

La parada en boxes es un momento de tensión puesto que en apenas dos segundos todo debe hacerse a la perfección. Un neumático mal colocado puede provocar un accidente, el abandono o la pérdida de mucho tiempo en boxes. Es por esto por lo que los equipos llevan años mejorando cada paso de esta coreografía que puede decidir un Gran Premio.

[¿Por qué todos los coches de Fórmula 1 en 2024 tienen huecos en el frontal del monoplaza?]

En la temporada 2023, McLaren acabó con el récord de 1,84 segundos que tenía hasta entonces Red Bull. La escudería austríaca llevaba años dominando en este ranking. Su velocidad y fiabilidad en esta tarea era envidiada por el resto de equipos pero la pasada temporada los de Woking pararon el crono en 1,8 segundos acabando con el reinado de la escudería de bebidas energéticas.

¿Quién hace qué?

Para lograr parar el crono en 1,8 segundos el baile de los mecánicos tiene que ser perfecto y todos tienen que saber bien qué debe hacer. Normalmente, unos 20 mecánicos participan en la acción o están en un segundo plano por si falla algo.

Cada rueda tiene a 3 mecánicos asignados (haciendo un total de 12 dedicados al cambio de las gomas). El primero es el encargado de atornillar y desatornillar, el segundo tira del neumático hacia fuera y el tercero lleva a cabo el proceso de acople de la nueva rueda.

Haga click en los botones para conocer más

Las ruedas son el principal recurso que acumula mecánicos, pero lógicamente no es el único. Dos mecánicos son los encargados de elevar el coche a través de sendos gatos colocados en el morro del alerón delantero y desde el difusor bajo el alerón trasero. A la vez que el coche se eleva, dos miembros del equipo sujetan el monoplaza agarrando del Halo para evitar que el coche se balancee. En total llevamos 16 mecánicos ya asignados a una tarea.

El resto de miembros del equipo pueden estar dedicados a diferentes tareas: refrigerar con ventiladores el motor desde la entrada de los pontones, regular el alerón delantero, limpiar o retirar objetos que puedan haber quedado atascados en algún elemento aerodinámico... o simplemente ayudar a algún otro mecánico que tenga algún problema con sus funciones.

[¿Por qué razón se celebran en sábado las carreras de Fórmula 1 en Baréin y Arabia Saudí?]

La coreografía perfecta

El Gran Premio de Qatar 2023 fue un espectáculo en la línea de boxes. Hasta aquel día, el récord de parada más rápida era de Red Bull en 1,82 en una parada de Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil 2019.

McLaren logró en Qatar una parada con Piastri de 2.00 segundos en la vuelta 43, 2.14 con Norris en la vuelta 44 y el gran récord con Norris en la vuelta 27 de 1,80 (dos centésimas por debajo del récord de Red Bull). No muy lejos de ellos se quedó Ferrari con una parada de 1,93 segundos con Charles Leclerc en la vuelta 43.

La parada perfecta de McLaren en Qatar

Norris pasó 1 minuto y 23,422 segundos en la calle de boxes durante el Gran Premio de Qatar 2023. Promedió un tiempo en boxes de 27,807 en cada cambio de neumáticos, 2,16 segundos de media por cada parada si solo tenemos en cuenta el tiempo que estuvo parado.

[Así es el AMR24, el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso para 2024: ¿Qué secretos esconde?]

El récord de McLaren con la parada de Lando Norris en la vuelta 27 del Gran Premio de Qatar es la más perfecta hasta la fecha en la historia de la Fórmula 1. Mirando el décima a décima se puede apreciar cómo todo salió a la perfección desde la llegada del piloto británico hasta su salida pasando por todos los pasos de los 20 mecánicos que estuvieron allí.

0:00 Acercamiento

El trabajo del piloto en el acercamiento y la detención del monoplaza es clave para una parada ideal puesto que si no se detiene en la posición perfecta los mecánicos tendrán que moverse, perdiendo tiempo y retrasando el inicio de la maniobra. Norris clavó la entrada y la posición de parada frente a sus mecánicos.

0:00 Comienza la actividad

Con el trabajo hecho por parte de piloto británico Lando Norris en la detención del monoplaza sobre las marcas del suelo, los mecánicos pudieron comenzar la coreografía de movimientos para cambiar los cuatro neumáticos y volver a pista.

0:24 Desatornillado

El primer movimiento es levantar el coche con los gatos, situados delante y detrás del monoplaza, y que dos mecánicos estabilizaran el coche. Tras este movimiento inicial, comienza a desatornillarse las ruedas ancladas a los dos ejes delantero y trasero.

0:84 Ruedas viejas fuera

Una vez el mecánico frente al neumático ha desatornillado la rueda, la persona que tiene a su lado izquierdo procede a empujar hacia fuera la rueda. Esta fase que parece sencilla se complica al conocer que un neumático puede pesar cerca de 11 kilogramos de peso entre la goma y llanta.

1:16 Ruedas nuevas en posición

Inmediatamente después de extraer el neumático viejo, el tercer mecánico asignado a cada rueda procede a colocar la nueva goma en su posición correcta, insertada hasta el fondo y de forma recta. Al igual que con la extracción de la rueda vieja el poco espacio para moverse que tienen los mecánicos y el peso es un problema.

1:68 Fin del atornillado

Con las cuatro ruedas nuevas colocadas en su posición, el mecánico frente al neumático vuelve a escena para atornillarlo al eje del coche con la misma rosca que ha extraído anteriormente. En caso de que esta rosca hubiera sufrido un daño, los mecánicos portan una nueva para reemplazarla rápidamente.

1:80 Semáforo en verde

Con la coreografía completa por parte de los mecánicos de McLaren, el hombre de la piruleta cambió la luz del semáforo para informar a Lando Norris que todo estaba listo para salir. A la vez que sucede esto, los dos hombres de los gatos bajan el monoplaza al suelo y se retiran para que el británico pueda salir sin obstáculos.

1:80 Salida

El baile entre Norris y los mecánicos de McLaren concluye con una salida limpia de las líneas de parada frente al garaje del equipo de Woking. El británico acabó tercero tras su compañero de equipo en una carrera en la que los coches papaya demostraron su velocidad dentro y fuera de los boxes.

2023, año de récord

La pasada temporada se realizaron un total de 765 paradas en boxes, así lo reflejan los datos del premio Fastest Pit Stop Award que la Fórmula 1 junto a uno de sus grandes patrocinadores reparten cada año. En 2023, como cada año desde 2018, el ganador de este premio anual fue Red Bull. La firma austríaca fue premiada por su regularidad, precisión y velocidad.

El título de la temporada se lo llevó Red Bull aunque al igual que en 2022, la parada más rápida la logró McLaren. La escudería de Woking paró el crono en 1,8 segundos en Qatar logrando no sólo la parada más rápida del año sino de la historia de la Fórmula 1. El podio de paradas veloces lo completaron: Charles Leclerc (Ferrari) en Qatar con 1,93 segundos y Sergio Pérez (Red Bull) en Mónaco con 1,98 segundos. Las tres paradas del podio junto con la de Oscar Piastri (McLaren) en Las Vegas de 1,99, son las únicas en toda la temporada que bajaron de 2 segundos.

El lamentable privilegio de la parada más larga del año la tiene George Russell y Mercedes en el Gran Premio de Canadá. El piloto británico chocó contra el muro en la vuelta 12 y tuvo que entrar en boxes para reparar todos los daños que tenía en el monoplaza. En total, El W14 de Russell pasó 64,16 segundos detenido en boxes.

Revisando los datos de todas las paradas, se ve claro que las peores paradas suelen suceder en las primeras vueltas. Lo que se entiende de esto es que estas malas paradas suelen venir fomentadas por accidentes, más probables en los giros iniciales debido a las tensiones en las salidas.

Entre los mejores en boxes, aquellos que bajan de los 2,2 segundos en las paradas, sólo hay cuatro equipos. De los 22 pit-stops que bajaron de ese tiempo: dos son de Alpha Tauri, cinco de Ferrari y otros tantos de Red Bull y el doble, 10, ha acumulado McLaren, algo que refrenda la gran temporada de los de Woking en esta faceta.

[Comparativa de los F1 de 2024: de la apuesta de Red Bull al renovado de Ferrari y el Aston Martin 2.0]

Evolución histórica

Todo en la Fórmula 1 ha cambiado desde que en 1950 se disputara el primer Gran Premio de la era moderna. Los coches, los circuitos y, como no, las paradas en boxes han evolucionado para ser más rápidos, efectivos y sobre todo seguros.

Los primeros pit-stops de la historia eran lentos, con pocos mecánicos e incluso era habitual ver al piloto bajarse del coche para refrigerarse y hablar con algún miembro del equipo. Durante la carrera no hablaban entre piloto y equipo con lo que las paradas eran el único momento en que poder analizar qué se podía cambiar en el coche para mejorar su rendimiento.

Parada en boxes en el Gran Premio de Alemania de 1957 de Fórmula 1

Las décadas de los 70 y los 80 supusieron una revolución que transformó los monoplazas con conceptos únicos que sorprendían a todos: unos eran revolucionarios y otros grandes fracasos, pero todos dejaban a las claras el espíritu de una F1 que transformaba constantemente.

En aquellos años, comenzaron a verse más mecánicos, mejor preparación e incluso sistemas y herramientas creadas ad-hoc para cada coche. La guerra por los segundos en el pit-lane comenzaba a ser tan importante como la batalla sobre la pista, aunque aún estaban lejos de los tiempos por parada actuales.

Parada en boxes en el Gran Premio de Gran Bretaña 1975 de Fórmula 1

En la década de los 90 y los 2000 los grandes cambios vinieron desde el punto de vista del reglamento. Durante unos años se pudo cambiar ruedas y rellenar el tanque de carburante durante la carrera, años más tardes comenzaron las prohibiciones.

Ha habido épocas en las que no se ha podido cambiar el neumático si no era por lluvia o pinchazo y las gomas tenían que durar toda la carrera. Posteriormente, el cambio fue hacia el repostaje. Los depósitos crecieron y los equipos no podrían poner gasolina a sus coches en las paradas en boxes, sólo se permitiría cambiar las ruedas.

Recientemente se implantó la obligación de hacer un cambio de ruedas durante la carrera. Los equipos deben utilizar durante una carrera dos compuestos diferentes de neumáticos, algo que no afecta a la acción en la parada pero sí, y mucho, a la estrategia de los equipos.

[Así es el dron más rápido del mundo capaz de seguir y grabar al Red Bull RB20 de Max Verstappen]

Los 1.001 y peligros

Al margen del riesgo que supone para la estrategia de cada coche un mal pit-stop en una carrera los verdaderos peligros para las escuderías afectan a la seguridad de pilotos y mecánicos implicados. A lo largo de la historia, casi a la vez que los equipos iban desafiando a lo imposible con paradas más elaboradas y rápidas, la Fórmula 1 ha ido controlando lo que se puede o no hacer.

Son muchas las imágenes que han rozado la tragedia en boxes y muchas de ellas han supuesto que la FIA cambiara el reglamento para tratar de impedir que eso volviera a suceder. Atropellamientos, golpes, mangueras arrancadas de los depósitos de gasolina... son muchos los momentos de pánico que se han vivido en la historia.

Las paradas en boxes más peligrosas en la historia de la Fórmula 1

Una de las imágenes para la historia, que por fortuna no acabó en tragedia, la protagonizó el padre del hoy en día tres veces campeón del mundo Max Verstappen: Jos Verstappen.

El piloto neerlandés militaba en aquel 1994 en la escudería Benetton. Al entrar en boxes en el Gran Premio de Alemania para realizar una parada en la que cambió las cuatro ruedas y repostar gasolina, la manguera no entró correctamente en el depósito y disparó el líquido sobre la carrocería y el piloto. Una chispa del motor hizo que el monoplaza azul acabara rodeado de una bola de fuego que afortunadamente pudieron extinguir para sacar con vida al piloto.

Sigue los temas que te interesan