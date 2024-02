Así es el AMR24, el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso para 2024: ¿Qué secretos esconde?

Así es el AMR24

En cuanto al color, los de Silverstone no varían con respecto al que lucieron en 2023 pero destacan con respecto a los otros equipos que han mostrado su diseño para este 2024. El Aston Martin no tiene tanta fibra de carbono al aire como otros y el verde de la firma predomina en el chasis.

Admeás, Aston Martin no será el único de los punteros en usarlo puesto que según ha desvelado Dan Fallows , la suspensión no está diseñada por ellos sino es comprada a Mercedes, por lo tanto es obvio aventurarse a que el nuevo monoplaza de los de Woking implementará la misma filosofía.

Uno de los puntos clave en el diseño exterior de los monoplazas es la suspensión. La apuesta de Red Bull por el sistema pullrod y su aplastante superioridad han hecho que muchos vean en ese tipo de suspensión una clave hacia el éxito pero Aston Martin no. La escudería mantiene su apuesta por el pushrod en el AMR24 e incluso lo lleva a la suspensión trasera.

Las caras de Aston Martin

El luxemburgués es un hombre del motorsport en toda regla. Ha estado al frente del equipo de ingenieros de BMW, Sauber o Porsche y en 2022 llegó a Aston Martin para reemplazar al polémico Otmar Szafnauer. Krack es famoso por su carácter y cuenta con una filosofía a la altura de los más grandes: "Tienes que dar lo mejor de ti todo el tiempo, e incluso eso no es garantía de éxito".

La llegada de Alonso en 2023 supuso un soplo de aire fresco para el equipo. Stroll había apostado el proyecto a un cuatro veces campeón del mundo como Sebastian Vettel, pero el alemán no logró marcar diferencias ni siquiera con su propio compañero de box. El inicio de temporada del asturiano y la mentalidad de un equipo que sueña con lograr las más altas metas han impulsado el trabajo durante este invierno en la fábrica.

El apoyo saudí

Esta herramienta clave en el diseño de un monoplaza no sólo cuesta muchos millones, sino que lleva mucho tiempo y no estará operativo hasta 2025. Actualmente, al igual que otros equipos, Aston Martin alquila esta instalación a otros equipos de Fórmula 1 que sí cuentan con él en propiedad, pero su uso está limitado a disponibilidad por parte del propietario y eso en ocasiones dificulta o retrasa los procesos.

La nueva factoría de Aston Martin, estrenada a lo largo de 2023 , es uno de los puntos clave sobre los que se construye el futuro del equipo. El AMR24 será el primer coche diseñado y construido al 100% en sus propias instalaciones , aunque aún tienen pendiente un aspecto no menos importante: inaugurar su propio túnel de viento .

La complicada situación financiera del equipo acrecentó los rumores de que Stroll pudiera salir despavorido, algo que él mismo se ha afanado en desmentir. "Si estás a punto de quebrar, no te gastas cientos de millones, construyes la nueva fábrica más grande de la F1 y contratas a las mejores 400 personas", dijo a The New York Times.

Pese a que Stroll no vaya a marcharse de la escudería, lo cierto es que lo que sí ha necesitado ha sido fortalecer sus lazos con Arabia Saudí para lograr mejorar los ingresos del equipo. Aramco lleva años impulsando su imagen internacional a través de la Fórmula 1 no sólo con su patrocinio en Aston Martin, sino con el de varios Grandes Premios de la temporada, incluido, por supuesto, el disputado en Arabia Saudí.

El apoyo de Arabia Saudí a través de sus grandes corporaciones nacionales a diferentes deportes y deportistas no es nada nuevo. Fichajes como el Jon Rahm por el LIV Golf, el de Rafael Nadal como embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí o convertirse en sede de grandes eventos deportivos sirve al reino saudí como lavado de imagen internacional, el denominado ‘sportswashing’.