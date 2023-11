Ferrari gana el pulso a Verstappen en Las Vegas: pole de Leclerc seguido de Sainz, aunque saldrá 12º

Los Ferrari volaron en Las Vegas y ganaron la partida a Max Verstappen. La pole fue para Charles Leclerc con una corta ventaja -solo 44 milésimas- sobre su compañero Carlos Sainz. El español, sin embargo, saldrá duodécimo aplicada la sanción de diez plazas que le cayó el viernes. Fernando Alonso marcó el décimo mejor tiempo, pero adelantará un puesto su sitio en la parrilla del domingo.

"Hemos dominado la qualy juntos, después de un viernes complicado. Poder montar el coche de nuevo y conseguir esa primera línea de parrilla es increíble. Obviamente me gustaría la pole porque saldría 11º y no 12º, pero creo que hemos hecho el máximo. Aún estoy decepcionado por lo de ayer. Todavía estoy bastante enfadado, pero estoy intentando no mostrarlo", analizaba Sainz tras la sesión.

El piloto español de Ferrari fue sancionado el sábado por cambiar la batería, el motor y el chasis de su monoplaza, a pesar de las "circunstancias externas muy inusuales" que provocaron estos cambios, después de que su monoplaza resultara dañado tras pasar por encima de una tapa de alcantarilla mal sellada en la primera sesión de libres.

[El bochorno del GP de Las Vegas: de los problemas en la pista a los descuentos de última hora en los tickets]

Se esperaba mucho más de Alonso en la Q3 por el ritmo que venía mostrando. Apuntaba a, como mínimo, estar luchando con George Russell por la cuarta plaza -que en realidad era la tercera-, pero un mal intento en su vuelta le relegó hasta la décima posición.

Fue una clasificación llena de sorpresas. A la Q3 se llegó con el segundo (Checo Pérez), el tercero (Lewis Hamilton) y el quinto (Lando Norris) clasificados del Mundial ya eliminados. El McLaren cayó en la Q1 junto a su compañero Oscar Piastri y a Checo y Hamilton les condenaron en la Q2 las malas estrategias de sus equipos.

El piloto mexicano no estuvo, por estrategia del equipo, hasta el final rodando en pista y le acabó pasando factura, quedándose a 46 milésimas de la décima posición. Por su parte, Hamilton finalizó undécimo y se mostró contrariado por la radio al mandar un mensaje al equipo en el que reconoció que no pudo hacer más en su vuelta para superar a un Valtteti Bottas que le superó por 28 milésimas.

Los dos monoplazas de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Piastri, se quedaron fuera de la segunda sesión de clasificación (Q2) y saldrán 15º y 18º, respectivamente, tas ganar una posición cada uno por la sanción previa de cinco lugares del canadiense Lance Stroll, en la carrera del domingo después de haberla jugado con la elección de neumáticos.

Desde McLaren decidieron no poner un neumático blando nuevo, como sí hicieron sus competidores directos, pensando que se lo podían reservar para Q2 y Q3, pero no fue así y no mejoraron suficiente, con goma usada, sus tiempos. Norris, de ser segundo en Brasil y principal alternativa al dominio, finalmente incontestable de Verstappen, a salir desde el fondo de la parrilla en Las Vegas.

Una Q1 en la que hubo tensión entre el francés Esteban Ocon (Alpine) y Verstappen, con insultos por la radio incluidos después de que el neerlandés adelantara al galo en la curva 1 a falta de pocos minutos de sesión. Un capítulo más de una relación rota desde que competían en karting y que incluso en el GP de Brasil de 2018 llegó a las manos, con Max empujando a Ocon tras la carrera.

Sigue los temas que te interesan