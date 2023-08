Continúa la guerra entre la Fórmula 1 y la FIA por ampliar el número de escuderías en la parrilla

La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) mantienen una guerra abierta. La discrepancia del organismo presidido por Stefano Domenicali ha generado un serio problema con el ente más importante del mundo del motor, que apuesta por ampliar el número de escuderías presentes en el 'Gran Circo'.

En la actualidad, la Fórmula 1 cuenta con 10 equipos y 20 pilotos, una cifra que quieren aumentar desde la FIA en un futuro bastante cercano. Una apuesta por abrir el mercado a nuevos países, como pueden ser Estados Unidos o China. Sin embargo, desde el 'Gran Circo' se muestran reacios a que se amplíe.

De hecho, Ben Sulayem, presidente de la FIA, apuesta fuertemente porque haya más equipo en los próximos años. Él quiere que al menos se amplíe a once escuderías y no descarta que se una otra más para llegar a un total de 12. Una idea que contrasta con el pensamiento que impera dentro del paddock.

"Lo hemos ampliado porque algunos equipos han pedido más tiempo y no queremos excluirlos. Todavía no hemos terminado porque tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar una decisión. Es un gran proceso, y no me gusta precipitarme porque la decisión tiene que ser muy clara", ha insistido Ben Sulayem sobre la ampliación del plazo para que nuevos equipos presenten su candidatura a estar en la F1 en un futuro.

Además, el presidente de la FIA ha mandado un serio aviso, asegurando que no se está incumpliendo nada en este tipo de cuestiones. "Tenemos un contrato y dice que tenemos hasta 12 equipos. Así que no estamos incumpliendo las normas. Al contrario, las estamos cumpliendo. La FIA tiene que estudiar todas las solicitudes, y lo hemos hecho", explica en unas declaraciones recogidas por Motorsport-Total.

Lo cierto es que hay varios equipos que ya han mostrado su intención de estar presentes en los próximos años en la Fórmula 1. Algunos de los proyectos más relevantes son el de Andretti-Cadillac, Panthera Team Asia o Hitech, que han hecho pública sus ganas de estar en el 'Gran Circo'.

Liberty Media, en desacuerdo

Liberty Media, empresa que posee los derechos de la F1, ha querido salir al paso a través de Greff Maffei, director ejecutivo de la marca, para apoyar la posición de Stéfano Domenicali. Unas palabras que sirven para refrendar la buena sintonía que hay entre ellos en ese aspecto.

"Creo que hay poca diferencia entre la opinión de Stefano y la mía, que es que tenemos 10 grandes equipos y estamos muy motivados con lo que están haciendo", explicó el director ejecutivo de Liberty Media en una llamada con varios analistas de Wall Street.

Además, Greff Maffei se ha encargado de señalar uno de los puntos claves para ese rechazo. El dirigente recalca que la entrada de un nuevo equipo no siempre es algo bueno y alude a que no es sinónimo de valor la entrada de más escuderías en la Fórmula 1.

"Hubo un proceso para añadir más equipos, pero el listón está muy alto. Y no está claro qué valor añadiría un undécimo equipo. Y hay mucha incertidumbre entre las otras escuderías sobre un undécimo equipo en la parrilla", espetó Greff Maffei para explicar las razones.

