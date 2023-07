La bronca de Fernando Alonso a su ingeniero en Austria: "No me puedes avisar tan tarde, colega"

La carrera del Gran Premio de Austria fue tensa para todos, también para Fernando Alonso y Aston Martin. El piloto asturiano quedó satisfecho con su quinto puesto dentro de las limitaciones de su bólido en Spielberg, pero en el transcurso de la prueba se las tuvo con uno de sus ingenieros.

La comunicación no fue la mejor y eso incomodó a Fernando Alonso. El origen fue las paradas de boxes. En la primera, con el Virtual Safety Car activado, desde boxes se hicieron un lío. "Virtual Safety Car. Mantente fuera del box", le indicaba su ingeniero. "¿Seguro?", respondía el piloto con evidentes dudas.

Luego de seguir aquella indicación, al poco tiempo le decían de entrar y seguidamente trataban de anular la comanda. Era ya tarde, puesto que Alonso iba ya camino del pit lane. "Mantente fuera. Has entrado. Vale, vale, no importa", decía el ingeniero viendo el rumbo de Alonso hacia la zona de boxes.

[La FIA sanciona con diez segundos a Sainz, que cae a la sexta plaza, y Alonso sube al quinto puesto]

La cosa no quedó ahí. En la segunda parada volvieron los problemas de comunicación. En la vuelta 44, a Fernando le tocaba cambiar neumáticos, pero le avisaron sin margen de maniobra: "Box, box, para neumáticos medios", le decían. Pero Alonso ya había pasado la entrada al pitlane y le achacaba a su ingeniero que no estuviera atento para dar la orden antes: "Siguiente vuelta. No me puedes avisar tan tarde, colega", indicó.

Así pues, Alonso paró a la siguiente vuelta aunque durante el giro se discutía qué tipo de compuestos elegir: "¿Qué neumático te gustaría poner?", preguntaba el ingeniero. Fernando no lo tenía claro y su equipo salió del paso como pudo: "Podemos obtener más información de otros coches", decían. La apuesta fueron los medios y el piloto asturiano no tuvo apuros para cruzar la meta y mantener su puesto.

¡OJO! Hubo un malentendido entre Fernando Alonso y su ingeniero de pista a la hora de entrar en boxes.



"¡Siguente vuelta! No me puedes avisar tan tarde, colega".



[@JugoneslaSexta]#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Bzcpjnpqvd — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 3, 2023

Ese nerviosismo dentro del box de Aston Martin recordó a lo ocurrido en Mónaco, cuando una decisión precipitada acabó por agotar las opciones que pudiera tener Fernando Alonso de luchar por la victoria contra Max Verstappen. Aspectos a pulir, igual que la escudería británica deberá resolver la falta de rendimiento que se evidenció en Austria frente a los Ferrari.

Fernando Alonso, tras la carrera, valoró lo ocurrido ante el micrófono de Sky Sports: "Creo que tal vez necesitamos una comunicación un poco más clara para las paradas en boxes, pero creo que no cambió el resultado de la carrera", dijo. La mente clara y el foco puesto en la carrera del próximo fin de semana en Silverstone.

Sigue los temas que te interesan