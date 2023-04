Alpine desvela cuál fue el sustituto frustrado que buscaron para Fernando Alonso en la Fórmula 1

La temporada pasada se produjo un auténtico terremoto en la Fórmula 1, un movimiento de sillones cuando todavía quedaban varios Grandes Premios para el final que destrozó los planes de muchas escuderías. Una de ellas fue Alpine, que al ver cómo Fernando Alonso se marchaba a Aston Martin tuvo que buscar alternativas a contrarreloj y no precisamente sin polémica.

La marcha del asturiano dejó un asiento libre en Alpine, y poco después la marca francesa llegó a anunciar un compromiso con Oscar Piastri. El piloto australiano, sin embargo, encendió la mecha porque negó el comunicado emitido por la escudería gala y finalmente no terminó recalando en este equipo sino que decidió conducir uno de los monoplazas de McLaren.

Aquello trajo cola, pero sobre todo fue un inconveniente para Alpine, que se vio obligado a buscar otro piloto más. Finalmente, la escudería francesa consiguió cerrar la incorporación de Pierre Gasly después de que se liberara de su vínculo con Red Bull, aunque ahora el mandamás de Alpine ha desvelado que antes hubo contactos con otro piloto.

[El elogio más raro hacia la inteligencia de Alonso: "Le pediría que me defendiera en un caso de asesinato"]

Se trata de Daniel Ricciardo. El piloto australiano mantuvo conversaciones con los dirigentes de Alpine para conducir uno de sus monoplazas durante este 2023 aunque finalmente su fichaje se frustró: "Hablamos con Daniel y acabamos con Pierre Gasly cuando estuvo disponible. Ahora Ricciardo ha fichado por Red Bull, pero creo que es un piloto fantástico, todavía es joven, y no me sorprendería que volviera a competir en el futuro", comentó Otmar Szafnauer, el director de Alpine.

Los rumores

La incertidumbre sobre el futuro de Daniel Ricciardo sigue presente porque aún no se sabe que será de su carrera. Sigue formando parte de Red Bull, aunque no como piloto principal y eso le ha hecho desaparecer de la parrilla de la Fórmula 1. Sin embargo, se ha vinculado su nombre con el de la escudería Haas, aunque por el momento en esta marca no se plantean su contratación.

De hecho, Guenther Steiner, su jefe, confesó que todavía es demasiado temprano como para hablar de este tipo de cambios: "Es un poco pronto para hablar ya de un cambio de pilotos para el año que viene, así que vamos a ver cómo nos va con ellos", comentó en referencia a sus actuales cabezas, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg.

Daniel Ricciardo durante la rueda de prensa de pilotos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 Europa Press

Eso sí, no eludió hablar sobre la figura del australiano y hasta llegó a confesar que había mantenido conversaciones con él: "Seguro que en algún momento, tal vez hable con él, pero no puedo prometer nada, porque si nuestros dos pilotos hacen un buen trabajo... Todo el mundo va a querer hablar con Daniel. Durante el año sabrá de nuevo lo que quiere hacer y será interesante para todos en la Fórmula 1", dijo.

Pese a estos contactos, Steiner recalcó de nuevo que no se plantea un cambio de la configuración de su equipo ya que el Mundial tan sólo acaba de comenzar y apenas se han disputado las primeras carreras del campeonato.

Sigue los temas que te interesan