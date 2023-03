Carlos Sainz presenta su candidatura en el GP de Bahréin: "Voy pensando que puedo ganar"

El Gran Premio de Bahréin da el pistoletazo de salida al Mundial de Fórmula 1 2023. Red Bull es, aparentemente, el claro favorito a llevarse la victoria, con Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez. Sin embargo, Carlos Sainz Jr. no se descarta. El piloto español ha asegurado, en la rueda de prensa previa al GP, que va la carrera "pensando que la puede ganar".

De hecho, Carlos Sainz ha respondido así cuando dieron por hecho la superioridad de Red Bull: "¿Entonces, si ya se sabe todo, para qué me entrevistas?". A continuación, ha explicado que aunque la escudería austriaca parece ir un paso por delante del resto, todavía hay que ver cómo responden los coches este fin de semana.

"El objetivo de los test era rodar sin problemas y lo conseguimos. Estamos preparados, pero es imposible saber de parte de quién caen las últimas dos o tres décimas. Esos últimos diez kilos, quién los lleva y quién no, es difícil de entender. Será un inicio de año apretado y con Red Bull como referencia, eso lo entendemos todos", ha afirmado.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, en rueda de prensa de la F1 2023 AFP7 / Europa Press

A continuación, el piloto español de Ferrari ha señalado que "siempre" aspira al triunfo: "Me gusta ir a las carreras pensando que se pueden ganar. Voy a esta carrera pensando que la puedo ganar. Todavía no entendemos al cien por cien dónde está cada uno. Quizás después de los libres o la clasificación, cambie de opinión. Pero, de momento, voy con esa intención y con esas ganas. ¿Dónde vamos a estar? No lo sé, pero hemos entendido bien el coche y eso me da buenas sensaciones".

Sobre su coche también ha tenido palabras: "El SF-23 lo he podido explorar en todas las ventanas de trabajo. He podido cambiar mi estilo de conducción tres veces para ver cuál me funciona y cuál no, en cuál me tengo que centrar. He cambiado el set-up siete veces de un lado para otro para ver cuál iba mejor. Eso lo he hecho. Si lo pongo al límite en clasificación en busca de la última décima y el coche me da buen feeling, será una buena noticia. Si me falta la décima del año pasado, habrá que ponerse a trabajar. Lo bueno es que me siento más preparado, he llevado el coche a sitios muy diferentes a estas alturas de la temporada. Eso me da una visión general de dónde quiero estar".

Aston Martin y Alonso

También se ha referido a Aston Martin y las buenas sensaciones que dejó la nueva escudería de Fernando Alonso en los test de pretemporada de Bahréin. De hecho, incluso desde Mercedes los ven con opciones de acabar por delante de ellos en la primera carrera de la temporada 2023, que se celebra este domingo en el Circuito Internacional de Sakhir.

"Sería una buena noticia para España. No es un secreto que Aston Martin está a muy buen nivel. El río suena desde diciembre, llegaba a todos los equipos que Aston Martin estaba mejorando mucho en el túnel de viento y el simulador. Lo que vimos en los test lo esperábamos todos, que dieran ese paso adelante", ha afirmado Sainz.

"No han podido esconder lo que veían en el túnel de viento, debía ser tan bueno. Será divertido tener a un equipo más en la lucha y a Fernando ahí, para pelear en la pista con él, porque es uno de los mejores. Si lo de los tres (Red Bull, Ferrari y Mercedes) se confirma, tres décimas arriba y abajo entre todos, se puede pensar en que Fernando esté ahí", ha finalizado el piloto madrileño.

