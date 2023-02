Suben las apuestas en la parrilla de la Fórmula 1 por el Aston Martin de Fernando Alonso

Este domingo 5 de marzo se celebra el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 2023. Antes de que se conozca quién cruza en primer lugar la barrera a cuadros en el inicio del Mundial, se llevaron a cabo los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir. Y aunque Aston Martin no comenzó bien, finalmente acabó dejando muy buenas sensaciones.

Existe cierto optimismo en torno a la escudería británica. Y no solo por lo bien que se ha sentido Fernando Alonso a los mandos del AMR23, sino que incluso los rivales en la parrilla del Gran Circo comienzan a temer un salto de calidad en Aston Martin. Al menos eso es lo que ha hecho ver el mismísimo Toto Wolff, jefe de Mercedes.

Para Toto Wolff, Aston Martin podría incluso estar un paso por delante de Mercedes en este primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2023. "Según nuestros cálculos, el Aston Martin podría terminar en segundo lugar", señaló el jefe del equipo alemán en declaraciones recogidas por Auto Motor und Sport.

El Aston Martin de Fernando Alonso en los test de pretemporada de la F1 2023 AFP7 / Europa Press

Por lo pronto, el gran favorito para llevarse la victoria en Bahréin sigue siendo Red Bull. Por detrás de los monoplazas de Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez apuntaban a estar los propios Mercedes y los Ferrari. Sin embargo, ya se comienza a especular con que Aston Martin puede ser la grata sorpresa del inicio de temporada.

[Por qué los equipos de Fórmula 1 'pintan' cada vez más sus coches de negro: la batalla por cada milésima]

Aunque después de los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir, mismo escenario del comienzo del Mundial de la F1 2023, lo que sí se confirma es que el Aston Martin parece haberse despegado de Alpine, McLaren y Alfa Romeo. Pero no será hasta esa primera carrera del año cuando se confirmen los pronósticos.

Tranquilidad en Aston Martin

¿Y qué piensan en Aston Martin de todo este revuelo? En la escudería británica prefieren mantenerse tranquilos, cautelosos. Mike Krack, director del equipo, señaló cuáles son sus objetivos, manteniéndose en una línea de 'estar con los pies en la tierra'.

"Creo que Fernando lo ha dicho ya, no hay milagros en la F1. No debemos perder de vista nuestros objetivos. Nuestra meta era dar un paso adelante en el rendimiento del coche y ese sigue siendo nuestro objetivo. La simulación de carrera no fue mala, pero tampoco debemos olvidar que las condiciones fueron realmente buenas. Es positivo tener buenas tandas largas, pero debes ponerlas en contexto y no empezar a soñar", afirmó Mike Krack.

Sigue los temas que te interesan