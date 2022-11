Esteban Ocon sigue a la gresca con Fernando Alonso: "Lo que dijo de mí no fue muy agradable"

A base de zanahorias y palos. Así está siendo el final de la relación entre Fernando Alonso y Esteban Ocon como compañeros en Alpine. En la carrera al sprint de Brasil detonó todo, pero el domingo se pudo reconducir en parte la situación logrando ambos coches buenos resultados. Hay heridas que, sin embargo, no se cerrarán.

Ocon ha repasado lo ocurrido durante todo el fin de semana. Se detiene en la que fue una de las imágenes de la carrera del domingo, la radio en la que su ingeniero le advertía que no luchara con Fernando en pista. A Esteban no le sentó aquello bien, pero no porque no quisiera dejar pasar al piloto español.

"La gente pensó que no quería dejar pasar a Fernando. Y lo que yo dije fue: 'No lo dejo pasar en el reinicio, voy a pasar a 'Seb' y luego, una vez se resuelva esa situación, lo resolveremos. No voy a pelear, le voy a dejar ir'. Y eso es lo que hice", explica Ocon.

[La extraña 'defensa' de Alonso a Ocon: del "no pelees con Fernando" al "si nos quieren culpar..."]

Y añade: "No podría haberle aguantado, él era muy rápido con los blandos y, obviamente, eran buenos puntos para el equipo. Sabía que estaba en esa situación y el equipo no necesitaba decirme qué debía hacer".

Tras cruzar la meta en 5º, en caso de Alonso, y 8º puesto, en el de Ocon, el asturiano dejó un mensaje más conciliador con su compañero. "En dos años hemos cometido un error, que fue este sábado", dijo para quitar hierro a la polémica. Un día antes, fruto del enfado, solo podía decir que le daba "la risa" al hablar del piloto francés.

Fernando Alonso y Esteban Ocon, durante el GP de Brasil Europa Press

A Esteban le sigue doliendo lo que Fernando dijo de él el sábado y le critica por ello: "No fue demasiado agradable lo que dijo en la prensa sobre mí. Siempre le he tenido mucho respeto. Es una leyenda y le guardaré respeto siempre. Y sí, no importa lo que le haya dicho a los medios. Prefiero que lo hablemos cara a cara", dijo.

En Abu Dabi, la última carrera del Mundial, Alonso y Ocon tendrán la oportunidad de enterrar definitivamente el hacha de guerra. Tendrán un objetivo común, que es defender la ventaja de 19 puntos sobre McLaren para que Alpine quede cuarto en el Mundial de constructores. Luego sus caminos se separarán.

Abu Dabi marca el final

El futuro de Alonso está en Aston Martin, donde coincidirá con otro piloto joven (Lance Stroll), y Esteban Ocon pasará a ser un rival más. Al francés eso también le motiva: ¡Que vaya a correr en Aston Martin me motiva aún más para ganarle el año que viene!", bromeó.

Y si bien se juegan la posición de Alpine en el Mundial, en Abu Dabi tendrán la batalla final. Con 86 puntos Ocon y con 81 Alonso, la diferencia entre ellos es de solo cinco puntos. Habrá que ver si esa mínima ventaja puede desatar otro pique más.

Sigue los temas que te interesan