La extraña 'defensa' de Alonso a Ocon: del "no pelees con Fernando" al "si nos quieren culpar..."

En Brasil saltaron chispas entre Fernando Alonso y Esteban Ocon. Lo ocurrido el sábado con los toques entre ambos sacudió los cimientos de Alpine. Nada que ver con lo de la carrera del domingo, quedando ambos entre los puntos. Aunque hubo un momento en el que todo amenazó con derruirse de nuevo.

Fue en el momento en el que el segundo safety car de la carrera, a 10 vueltas del final, iba a salir de pista y relanzar la carrera. Alonso, 8º en ese momento, estaba detrás de Ocon. El español llevaba gomas nuevas y blandas. Su ritmo era muy superior al de su compañero y lo lógico es que fuera él primero a por un Vettel que andaba justo delante de Esteban.

"Fernando está detrás. No te centres en él, lleva mejores neumáticos, pelea limpiamente y espero que lo hayas entendido", le dijo a Ocon su ingeniero. El francés, sin embargo, no se lo tomó bien: "¡Dejadme correr!... y luego evaluaré la situación", exclamó. La respuesta que encontró el piloto fue dura: "Ok. Puedes ir a por Vettel, pero no luches con Fernando, y quiero confirmación de que lo has entendido".

"Fernando está detrás. No te centres en él".

Ocon "Dejadme correr".

"No quiero que luches con Alonso".

Ocon "No voy a pelear con Fernando".



Lo que ocurrió es que Ocon se la jugó contra Vettel sin que le saliera bien -casi se mete en un lío con Bottas- y luego, cuando Fernando ya se acercó a él, no le puso en aprietos como otras veces ha hecho incluido el día anterior. A Esteban no le quedó otra que agachar la cabeza y pausar sus ganas de quedar como sea por delante de su compañero.

La paz llegó a tiempo a Alpine, ya que sus dos pilotos pudieron sumar puntos importantes en la batalla contra McLaren por el cuarto puesto del Mundial de constructores. Los dos bólidos ingleses no pudieron acabar la carrera y la escudería gala llegará a la última carrera con una ventaja de 19 puntos.

El mensaje de Alonso

Tras el fuerte roce del sábado, Alonso y Ocon están vigilados con lupa. Quedó claro con el fuerte aviso que recibió Esteban por radio. Sin embargo, Fernando quiso restar hierro al asunto cuando le tocó hablar por radio. Es más, sus palabras normalizaban las batallas que ha tenido este año con su compañero en pista.

"En dos años hemos cometido un error, que fue este sábado. Se nos culpa de muchas cosas, vale, pero nosotros intentamos ayudar a que Alpine sume el máximo de puntos siempre, como hicimos en Brasil", dijo. Y añadió: "Son dos años limpios. Hubo luchas, porque siempre empezamos juntos, clasificamos cerca. Un contacto en dos años. Si la gente quiere hacer algo grande de eso, vale, pero en carrera recuperamos lo que hicimos el sábado". A Fernando le queda solo Abu Dabi para pensar en otras cosas, en Aston Martin principalmente.

