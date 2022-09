Acusan a Fernando Alonso de sobornar mecánicos durante su guerra contra Lewis Hamilton

Lo vivido en la Fórmula 1 en 2007 es difícil de olvidar por cualquiera que siguiera el Gran Circo por aquel entonces. Menos aún para los que se vieron en mitad de aquella encarnizada batalla entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton dentro del box de McLaren. 15 años después se siguen descubriendo detalles asombrosos de esa rivalidad.

Marc Priestley era uno de los mecánicos de McLaren y en los últimos años ha revivido mediante declaraciones la guerra entre el asturiano y el británico. Esta vez ha hablado en el podcast PitStop. Sus palabras no dejan en buen lugar a Alonso, aunque sí reflejan el punto de tensión que alcanzó la rivalidad entre los dos compañeros.

Alonso venía de ser bicampeón del mundo. En su salto a McLaren se encontró con un atrevido novato que iba a por todas. Fernando no se dejó 'pisar' por la cara nueva y empezó a usar trucos para recuperar su peso de campeón sobre su nuevo compañero. Eso incluía, según Priestley, premios en metálico (textualmente "pequeños sobornos") a sus mecánicos.

"Una de las estrategias de Fernando era intentar arrastrar al equipo a su lado", explicó Priestley. Y reveló: "Cuando llegué antes de una carrera, me di cuenta de que uno de sus managers y gente de su equipo estaban repartiendo pequeños sobres marrones llenos de dinero, eran para todos los que no trabajaban en el coche de Lewis".

Uno de esos sobres llegó a manos del mecánico inglés: "Recuerdo haber abierto ese sobre marrón y había unos 1.500 euros en él, todo era muy turbio. No tenía ninguna marca, así que me dije: "Muchas gracias, pero ¿qué es esto?". Entonces su entrenador se marchó y yo me quedé con esta cosa, por dentro literalmente llena de dinero".

Los únicos que no recibieron esos sobres fueron los mecánicos de Hamilton Marc Priestley, exmecánico de McLaren

"Los únicos que no lo consiguieron fueron los mecánicos de Lewis. Empecé a entender lo que estaba pasando. Alonso estaba tratando de ganar el apoyo del equipo, para poner a los mecánicos de su lado en la durísima batalla interna con Lewis. Se puede decir que fue una estrategia muy inteligente, pero se descubrió y nos vimos obligados a donar todo ese dinero a la caridad".

El final de todo eso es sabido. Alonso y Hamilton, que durante todo el año se turnaron el liderato del Mundial, acabaron perdiendo en la última carrera contra Kimi Räikkönen. El piloto de Ferrari ganó por sorpresa el título y McLaren desarticuló su pareja de pilotos. Fernando volvió a Renault y Lewis se quedó y ganó el campeonato al año siguiente.

