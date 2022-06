Hamilton estalla contra Mercedes tras su último fracaso: "El coche es muy malo"

La temporada de Fórmula 1 se ha vuelto cada vez más difícil de sobrellevar para Lewis Hamilton. El piloto inglés está desesperado y así lo hizo saber tras la sesión del viernes en el Gran Premio de Canadá. Fue muy contundente con su W13 después de una jornada en la que marcó el decimotercer mejor tiempo.

"Un desastre", calificó Hamilton las dos primeras sesiones de libres del fin de semana. La primera práctica la acabó octavo, corriendo con un suelo experimental para tratar de solucionar sus problemas con el porpoising. En los segundos libres fue 13º, a casi 1,3 segundos de Verstappen.

"Casi como todos los viernes para nosotros, probando muchas cosas diferentes", analizó Hamilton. "Nada de lo que hacemos en general con este coche parece funcionar, así que estamos probando diferentes configuraciones; George y yo usamos configuraciones muy diferentes en este P2 solo para ver si una forma funciona y la otra no. Esperaré a escuchar cómo se sintió él, pero para mí fue un desastre", dijo.

[Charles Leclerc, aún más difícil en Canadá: sanción de diez puestos en la parrilla de la carrera]

"Es como si el coche estuviera empeorando, se está volviendo más y más triste cuanto más le hacemos. No sé, seguiremos trabajando en ello, es lo que hay. Creo que este es el coche del año, así que tendremos que resistir y trabajar duro para construir un mejor coche para el próximo año", siguió.

En un punto de su declaración a Sky Sports, Hamilton es sincero y asegura que "el coche es muy malo". "Tenemos que seguir y encontrar algo más. Y estamos muy lejos, pero es de esperar con este monoplaza", terminó de decir sobre los experimentos realizados en el inicio del fin de semana en Montreal.

Hamilton es, junto a Michael Schumacher, el piloto que más veces ha ganado en Montreal. Su experiencia con el W13 en el circuito Gilles Villeneuve le amarga: "No es el Montreal que conozco, al que estoy acostumbrado y que he experimentado en mi carrera". Y siguió: "Es lo peor que he sentido con ningún coche aquí, así que espero que mañana podamos intentar hacer algunos cambios".

Las cosas no fueron mucho mejores para George Russell. El otro piloto de Mercedes acabó sexto y séptimo en los dos primeros libres: "Estamos bastante lejos del ritmo en comparación con los dos equipos delanteros, pero también hay un par de pilotos, Fernando, Sebastián, que se ven muy fuertes, así que tenemos trabajo por hacer", dijo.

Sigue los temas que te interesan