Leclerc dejó KO a Ferrari en el GP de Estiria: doble abandono tras chocar con Vettel

El alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc, ambos pilotos de Ferrari, se quedaron fuera de la carrera a las primeras de cambio en el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de Fórmula 1, tras tocarse en la tercera curva. Una acción que acabó con la participación de la escudería italiana en Austria de manera precipitada y con polémica, aunque desde el box se quisieran apaciguar las llamas.

Vettel, que estaba convencido de no había sido su culpa, señaló a su compañero porque "no tenía sitio para el que ir", argumentó. "Tres coches no caben en la misma curva. No sé qué hueco vio Charles", indicó Vettel, en referencia a Leclerc, en conversación con la televisión alemana RTL tras el abandono conjunto de ambos Ferrari.

"Estoy convencido de que hablaremos y que se resolverá el asunto. Hoy, de todas maneras no había mucho que hacer", opinó el cuádruple campeón mundial alemán (2010-2013, con Red Bull), que en las dos primeras carreras, ambas en idéntico escenario, tan sólo ha sumado un punto, al haber acabado décimo el Gran Premio de Austria que abrió el campeonato.

Leclerc y Vettel. El alemán pierde el alerón trasero y abandona el #AUT2movistarF1. pic.twitter.com/mb871mecRi — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) July 12, 2020

Leclerc asume su error

Leclerc entonó el mea culpa y señaló que "la culpa es" suya, ya que su compañero alemán "no cometió ningún error".

"Es difícil de explicar; pero la culpa es mía. Él no cometió ningún error", manifestó Leclerc, en referencia a Vettel, en declaraciones a la televisión alemana RTL tras el abandono conjunto de ambos Ferrari en el circuito de Spielberg que ya fue sede de la primera prueba del Mundial, hace siete días.

"No hice mi trabajo y estoy decepcionado conmigo mismo. He arruinado mis posibilidades, las de 'Seb' y las del equipo. No sé si basta, pero pido disculpas", apuntó Leclerc este domingo, después del abandono de ambos Ferrari.

