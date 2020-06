La Fórmula 1 cancela otros tres Grandes Premios: ¿cómo será la segunda mitad de la temporada?

El Gran Premio 2020 de Azerbaiyán, el de Singapur y el de Japón se han cancelado a raíz de la pandemia de coronavirus, tal y como ha confirmado la Fórmula 1 este viernes en un comunicado oficial. Estas bajas se unen a las ya anunciadas de Australia, Países Bajos, Mónaco y Francia.

A principios de este mes, se anunciaron las ocho primeras carreras de un calendario revisado para la temporada 2020, comenzando con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring el primer fin de semana de julio. Ochos Grandes Premios que conforman la primera mitad de la temporada.

Desde entonces, la F1 ha seguido trabajando duro para finalizar el calendario restante de la temporada, y confía en tener entre 15 y 18 carreras para cuando la campaña concluya en Abu Dhabi a mediados de diciembre. Se espera que se publique un nuevo calendario antes de que comience la temporada en Austria. Pero este viernes se confirmó que las carreras de Azerbaiyán, Singapur y Japón no serán parte del calendario para 2020.

El ingeniero y director de la F1, Ross Brawn. Foto Twitter: (@motorpuntoes)

Por tanto, quedan al menos la mitad de Grandes Premios por anunciarse para completar el calendario. En stand by están Bahréin, Vietnam, China y Canadá, que se suspendieron y todavía confían en encontrar un hueco en el calendario de 2020. El resto serán circuitos 'nuevos' con la incógnita de qué sucederá con la gira americana si es que la alerta sanitaria lo permite.

Circuitos europeos en la recámara

"Hay un número importante de circuitos europeos que se pueden utilizar. Lo más probable es que se trate de pistas no repetidas. Pero no vamos a decidirlo ahora porque no queremos corregir algo después de anunciarlo", dijo al respecto Ross Brawn, director de la F1. Así, ganan peso comodines como Mugello (coincidiendo con el GP 1.000 de Ferrari), Hockenheim o hasta Jerez.

Calendario 2020

5 de julio: Red Bull Ring (Austria)

12 de julio: Red Bull Ring (Austria)

19 de julio: Hungaroring (Hungría)

2 de agosto: Silverstone (Gran Bretaña)

9 de agosto: Silverstone (Gran Bretaña)

16 de agosto: Circuit de Barcelona-Catalunya (España)

30 de agosto: Spa-Francorchamps (Bélgica)

6 de septiembre: Monza (Italia)

[Más información: La Fórmula 1 anuncia el calendario para la vuelta del Mundial: el GP de Cataluña, el 16-A]