La mujer de Schumacher rompe su silencio sobre la salud del expiloto

Poco se conoce del estado de salud de Michael Schumacher. La familia y amigos han procurado desvelar la menor información posible y mantener todo en secreto a petición el siete veces campeón de Fórmula 1. Este lunes, su esposa, Corinna Betsch, ha roto su silencio en una entrevista para Ella.

La activista alemana consideró que su marido está "en las mejores manos posibles": "Hizo todo por mí. Nunca olvidaré a quién debo agradecer, y ese sería mi esposo Michael. En este momento, está en las mejores manos posibles y estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo".

Además, explicó la razón por la que no desvelan prácticamente datos sobre su estado de salud: "Solo trata de entender que estamos siguiendo la voluntad de Michael para mantener su salud en secreto. Al mismo tiempo, le agradecemos mucho por todos sus deseos de salud y un feliz año".

Michael Schumacher Reuters

Por último, habló sobre la gran talento de su hija Gina Maria con la equitación, una pasión heredada de Corinna: "Un día me dijo que Ginny sería mejor que yo y que no me gustó mucho, pero tenía razón. Trabajé día y noche con los caballos tratando de entenderlo todo. Dijo que era muy amable, mientras que mi hija es más dura. Michael había entendido que Ginny tenía carácter ".

Schumacher sufrió un grave accidente el 29 de diciembre de 2013. En ese momento, esquiando en Meribel (Francia) se cayó y se golpeó la cabeza. Desde entonces, se ha publicado poca información sobre su condición. Lo último que han dado a conocer es que el alemán viajó a un hospital de París.

