"Fernando Alonso se retiró muy pronto de la F1, sería fantástico que vuelva, le necesitamos"

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita. Muchas son ya las voces que dicen que ojalá pueda volver el piloto asturiano a la Fórmula 1 debido a que esta echa de menos su calidad.

A esas opiniones se ha sumado el padre de Hamilton: "Creo que Fernando Alonso se retiró demasiado pronto, aunque entiendo porque se fue. Si volviera sería fantástico, porque necesitamos a alguien como él en el deporte de nuevo", comentó Anthony en los micrófonos de Movistar.

Su hijo si que sigue corriendo en la Fórmula 1 y este domingo volvió a la senda de la victoria tras ganar ante los suyos el GP de Gran Bretaña ampliando así la ventaja sobre Botta su compañero de equipo, que quedó segundo. Ahora mismo les separan a ambos pilotos 39 puntos.

McLaren abre las puertas de la F1 a Fernando Alonso

El piloto español necesita un asiento en Fórmula 1 para 2020 y por el momento, no tiene contrato. El asturiano deberá buscar y negociar con cualquier equipo de la parilla aunque las opciones para conseguir un coche ganador no son muy elevadas. Ante esta posibilidad, Zak Brown, el CEO de McLaren le ha abierto la puerta. Pero no de su equipo.

"Estaríamos contentos si quiere volver a la F1 para competir en otro equipo, como no tenemos sitios disponibles. Le apoyaríamos si eso es lo que quiere hacer", comentó.

