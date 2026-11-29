Manu González celebra su título de campeón del mundo de Moto2, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Circuit Ricardo Tormo

Ha sido el líder de Moto2 durante toda la temporada y llegó contar con una ventaja de 57,5 puntos con su rival tras Assen. Manu González ha visto como Izan Guevara se acercaba peligrosamente hasta llegar a la última cita de la temporada jugándose el título entre ambos porque sólo les separaban 4,5 puntos.

El piloto madrileño, que el pasado año perdió el título, sí lo ha conseguido atrapar en esta ocasión gracias al adelantamiento de Collin Veijer a Izan Guevara cuando restaban cuatro vueltas para el final.

Manu González, que ha sufrido hasta la extenuación, ha hecho un camino diferente a la mayoría de pilotos para llegar a ser campeón de Moto2 ya que antes lo fue Supersport 300.

LA REVANCHA DE MANU GAS. LA REVANCHA DE QUIEN, EN 2025, PERDIÓ EL MUNDIAL EN ESTE MISMO SITIO 🔥 MANU GONZÁLEZ ES CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO2 🏆 #ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 https://t.co/EyKIZLgqcu — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026

Al igual que Johann Zarco cuando fue campeón del mundo de Moto2 en 2015, el piloto español permanecerá en la categoría el próximo año al no encontrar acomodo en MotoGP.

Senna Agius, su compañero de equipo y que en 2027 subirá a la categoría reina, se ha impuesto con autoridad por delante de Alex Escrig y Collin Veijer, que se convirtió en el protagonista de la carrera con un adelantamiento limpio y preciso sobre Izan Guevara cuando restaban cuatro vueltas para el final.