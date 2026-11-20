De los 102 puntos de desventaja al alirón: así ha construido Marc Márquez un Mundial que Aprilia ya casi no puede pelear

Hace tan solo unos meses, pensar que Marc Márquez podría proclamarse campeón del mundo de MotoGP parecía una utopía. El español llegó a estar a 102 puntos del liderato, con problemas físicos y con una clara superioridad de las Aprilia.

Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente. El piloto de Ducati afronta el GP de Portugal con el campeonato prácticamente en sus manos y con la posibilidad de cerrar la pelea por el título este mismo sábado.

Enfrente, Aprilia asiste a una situación que hace no tanto parecía impensable: sus dos pilotos todavía tienen opciones matemáticas, pero necesitan que ocurra un auténtico milagro para evitar el alirón.

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El cambio del campeonato tiene un punto de partida muy concreto: el Gran Premio de Hungría. En Balaton Park, Márquez comenzó a darle la vuelta a una situación que hasta entonces había favorecido a sus rivales.

Desde aquel fin de semana, su rendimiento dio un salto evidente y los resultados empezaron a llegar con una regularidad que nadie ha podido igualar. Siete victorias en grandes premios y cinco dobletes explican buena parte de una remontada que ha terminado por cambiar las aspiraciones de todas las Aprilia.

Las esprint, clave

No ha sido únicamente una cuestión de velocidad. El de Ducati ha encontrado la manera de sacar partido a cada fin de semana, incluso cuando las circunstancias no le permitían dominar con la misma autoridad.

En un campeonato en el que las carreras esprint han adquirido una importancia decisiva, el español ha sabido aprovechar cada oportunidad para ampliar su ventaja.

Esa capacidad para sumar grandes cantidades de puntos ha marcado diferencias frente a unos rivales que, pese a haber conseguido victorias importantes, no han mantenido el mismo nivel de regularidad.

Jorge Martín, por delante de Marc Márquez en la sprint del GP de Australia. Europa Press

Aprilia llegó a situar a Bezzecchi y Jorge Martín en el centro de la pelea por el campeonato. El italiano protagonizó un inicio de temporada muy sólido, con victorias que le permitieron colocarse como uno de los principales candidatos al título, mientras que Martinator se mantuvo en la zona alta de la clasificación.

La RS-GP demostró que tenía argumentos para discutir el dominio de Ducati y, durante varias carreras, la posibilidad de un campeonato abierto hasta el final parecía perfectamente razonable.

Sin embargo, el transcurso de la temporada terminó jugando en contra de la fábrica de Noale. Las lesiones y los problemas de sus pilotos interrumpieron una progresión que había comenzado de manera prometedora.

Bezzecchi perdió terreno después de su caída en Alemania, mientras que Jorge Martín tuvo que afrontar un nuevo contratiempo físico tras lesionarse en Australia.

El madrileño no pudo completar su regreso en Malasia y llegó a Qatar todavía condicionado por esa situación. Aunque consiguió mejorar sus sensaciones y sumar puntos importantes, la distancia respecto a Márquez ya era considerable.

La clasificación refleja ahora una realidad muy diferente a la de los primeros meses del campeonato. Marc Márquez cuenta con 431 puntos, frente a los 371 de Jorge Martín y los 357 de Bezzecchi. Es decir, el español dispone de 60 puntos de ventaja sobre el madrileño y de 74 respecto al italiano.

Con dos grandes premios todavía por disputarse, las opciones matemáticas siguen existiendo, pero el margen de maniobra de Aprilia es mínimo. Ya no basta con ganar: sus pilotos necesitan que el ilerdense tenga un fin de semana muy por debajo de lo habitual.

El maleficio de Portimao

Ahí está precisamente una de las claves de la temporada. Aprilia ha demostrado que puede ganar carreras, pero no ha conseguido mantener una regularidad suficiente para contrarrestar la progresión del español.

No obstante, el historial de Portimao no invita a pensar que el español vaya a tener un camino sencillo. Marc Márquez nunca ha ganado en el trazado portugués ni ha conseguido subir al podio, mientras que sus principales rivales sí conocen lo que significa vencer allí.

Bezzecchi lo hizo en 2025, Jorge Martín en 2024 y Bagnaia en 2023. También Fabio Quartararo y Miguel Oliveira han inscrito su nombre en el palmarés del circuito.

Marc Márquez agradece a Jorge Martín sus elogios en Barcelona. EFE

La situación de Jorge Martín añade otro factor a la ecuación. El piloto madrileño ha reconocido que llega a Portugal en mejores condiciones físicas y con ganas de aprovechar las últimas oportunidades del calendario. Sin embargo, también ha admitido que todavía no se encuentra al 100%.

Su objetivo pasa por terminar por delante de Márquez y evitar que el español pueda celebrar el título antes de Valencia. Para ello necesitará recuperar su mejor versión en un circuito que conoce bien, pero en el que también sufrió una de las caídas más duras de su trayectoria deportiva.

Bezzecchi, por su parte, llega con la confianza que proporciona su victoria en Catar. El italiano ha recuperado parte del terreno perdido y quiere aprovechar las dos últimas citas para cerrar la temporada con Aprilia en lo más alto.

No obstante, su situación es todavía más complicada que la de su compañero de equipo. Los 74 puntos de desventaja le obligan a depender de una combinación de resultados muy difícil, especialmente si Márquez mantiene el nivel mostrado desde Hungría.

Una mejoría 'made in Márquez'

La realidad es que el campeonato ha pasado de estar en manos de Aprilia a depender casi exclusivamente de lo que haga Márquez. La marca italiana todavía puede discutirle victorias y demostrar que su moto está preparada para competir al máximo nivel, pero la lucha por el título es otra historia.

El español ha conseguido darle la vuelta a una desventaja de 102 puntos y convertirla en una oportunidad de proclamarse campeón en Portugal. Una remontada construida a base de resultados, regularidad y una gestión de los fines de semana que ha terminado marcando la diferencia.

Aprilia persigue ahora lo que parecía imposible hace unos meses: evitar que Márquez cierre un Mundial que, después de todo lo ocurrido, ya tiene prácticamente decidido.