Fernando Alonso correrá el Dakar 2027 con Aston Martin: "Tras decidir seguir en F1, quise asumir el desafío por completo"

Fernando Alonso disputará el Dakar 2027 con Aston Martin y volverá a compartir habitáculo con Marc Coma, su copiloto en el estreno de 2020.

El asturiano compaginará su segunda participación en el rally con la temporada de Fórmula 1 dentro de un proyecto que contará con la asistencia técnica de Prodrive.

Sébastien Loeb y Lucas Moraes completarán la alineación de la marca británica, que inscribirá tres unidades del Dreadnought.

El anuncio confirma el regreso de Alonso siete años después de su primera experiencia y resuelve la incógnita sobre cómo encajaría esta aventura en su calendario.

El bicampeón ha optado por afrontar ambas competiciones sin abandonar los grandes premios: "Tras decidir que seguiría compitiendo en F1 con Aston Martin, reflexioné detenidamente sobre el Dakar. La decisión fue sencilla. Quería asumir el desafío por completo y disputar tanto la F1 como el Dakar en el mismo año".

La cita se celebrará del 9 al 23 de enero, con salida en Portugal, un recorrido que llevará a los participantes al continente africano y un programa de 12 etapas y 4.300 kilómetros contra el cronómetro.

Alonso y Coma tendrán como referencia el decimotercer puesto conseguido juntos en 2020, cuando compitieron con un Toyota Hilux y alcanzaron una segunda posición de etapa como mejor resultado parcial.

Render del Aston Martin que pilotará Fernando Alonso en el Rally Dakar 2027. Aston Martin

El piloto sitúa aquella experiencia entre las que más le han marcado: "En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta prueba y por los especialistas que han logrado dominarla".

Su vuelta supondrá competir de nuevo en una disciplina en la que deberá medirse con rivales mucho más habituados a la navegación y las exigencias del desierto.

La continuidad de Coma aporta un vínculo directo con aquel aprendizaje. El español, ganador de cinco ediciones del Dakar en motos, volverá a encargarse de la navegación.

"Volver a tener a Marc a mi lado es muy importante y, junto con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas, contamos con un equipo excepcional. Soy piloto, y desafíos como este son la razón por la que me apasiona competir. Estoy deseando ver lo que podemos conseguir", explicó Alonso.

Una alineación de lujo

Aston Martin acompañará al asturiano con dos pilotos de amplio recorrido fuera del asfalto. Loeb incorpora la experiencia de sus nueve títulos mundiales de rallies y Moraes llega como vigente campeón del mundo de rally raid. El brasileño tendrá al español Pablo Moreno como copiloto.

La estructura reúne así a especialistas de distintas disciplinas para un estreno con aspiraciones deportivas inmediatas.

El vehículo elegido será el Dreadnought, desarrollado sobre la base del Sandrider utilizado por Dacia. Prodrive asumirá el respaldo técnico de un programa que pretende aprovechar una plataforma conocida para competir por las posiciones delanteras.

La preparación de Alonso ya ha incluido una sesión de pruebas en Marruecos junto al equipo encargado de poner el coche a punto.

David Richards, presidente de Prodrive, expresó el objetivo de la operación: "La ambición de Aston Martin para este programa ha estado clara desde el principio: crear un coche capaz de luchar por los primeros puestos en la prueba automovilística más dura del mundo".

El planteamiento sitúa el regreso de Alonso dentro de una apuesta competitiva de la marca, más allá del atractivo de su participación.

A los 45 años, Alonso añadirá este desafío a una trayectoria que incluye dos campeonatos de Fórmula 1, dos victorias en las 24 Horas de Le Mans y un título mundial de resistencia.

Esta vez, a diferencia de su debut en el Dakar, la preparación y la competición convivirán con su actividad como piloto titular en la categoría reina.