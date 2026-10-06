Fernando Alonso prepara su regreso al Rally Dakar en 2027 al volante de un Aston Martin

Fernando Alonso prepara su regreso al Rally Dakar en 2027 con un coche que luciría la identidad de Aston Martin y estaría gestionado por Prodrive, según ha adelantado SoyMotor.

El proyecto contempla la participación de Marc Coma como copiloto, aunque todavía no existe un anuncio oficial y el acuerdo está pendiente de la firma definitiva. El asturiano afrontaría así su segunda experiencia en la prueba, siete años después de su debut.

La operación se apoyaría en un antiguo Dacia Sandrider de la categoría T1+, que recibiría modificaciones exteriores para adoptar la imagen de la marca británica. No se trataría, por tanto, de un vehículo desarrollado desde cero por Aston Martin, sino de una adaptación del coche construido por Prodrive.

Los preparativos llevarían varias semanas en marcha. Los vehículos y los camiones de asistencia estarían ya en Reino Unido, sin los distintivos de Dacia, mientras que el primer ensayo se realizaría la próxima semana, todavía sin la carrocería definitiva.

Daniel Gratacós, ingeniero con experiencia junto a Nasser Al-Attiyah en el proyecto Dacia, participaría en esa primera prueba.

La presencia de Coma permitiría recuperar la pareja que disputó el Dakar de 2020 con Toyota. En aquella edición, Alonso terminó decimotercero acompañado por el español, cinco veces vencedor de la carrera en motos.

Su eventual retorno supondría volver a un desafío que ha mantenido entre sus objetivos deportivos, aunque ahora con un vehículo y una estructura distintos.

Las pistas de Alonso

La noticia llega después de varias declaraciones en las que el bicampeón del mundo ha dejado abierta la puerta a nuevas aventuras fuera de la Fórmula 1.

La más reciente apareció el pasado 1 de octubre, en Malasia, cuando advirtió: "Puede que haya más sorpresas en las próximas semanas". Sus palabras no identificaban una competición concreta, pero anticipaban movimientos después de anunciar su renovación con Aston Martin hasta, al menos, 2027.

En esa misma intervención, Alonso explicó qué le atrae de una disciplina tan diferente: "El Dakar es algo completamente opuesto a la Fórmula 1 y me gustaría tener esa sensación de ser un novato".

Fernando Alonso, durante el GP de España. Reuters

También defendió su intención de seguir explorando retos: "Hay cosas que la gente probablemente considera imposibles, pero yo quiero descubrir los límites de lo que es posible".

El interés venía de meses atrás. En junio había expresado una ambición que iba más allá de repetir participación: "Me gustaría hacer el Dakar, y me gustaría ganar el Dakar algún día". Un mes más tarde insistió: "Quiero ganar el Dakar, lo he dicho muchas veces". Ninguna de esas declaraciones, sin embargo, fijaba una fecha para su regreso.

El proyecto de 2027 daría ahora un horizonte concreto a ese deseo. A falta de la firma y de la confirmación de las partes implicadas, las declaraciones del piloto aportan contexto para algo que ya se ha convertido en más que un rumor.

Las "sorpresas" que mencionó podían abarcar otros desafíos, puesto que también sigue interesado en Le Mans. Por ahora, el regreso al Dakar es una operación ya encaminada que se espera que pronto pase a estar oficialmente cerrada.