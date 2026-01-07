Schareina repite victoria en el Dakar y asalta el liderato de la general empatado con Brabec

Tosha Schareina encadenó su segunda victoria consecutiva en el Dakar 2026 este miércoles tras imponerse en la cuarta etapa, la primera parte de la maratón, por apenas seis segundos sobre su compañero de equipo Ricky Brabec.

El piloto valenciano protagonizó una exhibición sobre las dunas saudíes y asaltó el liderato de la clasificación general, donde ahora comparte la primera posición con el estadounidense tras la caída del hasta este miércoles líder Daniel Sanders.

La jornada, que comprendió 417 kilómetros cronometrados desde AlUla hasta el vivac maratón, puso a prueba a los pilotos en una etapa crucial sin asistencia externa permitida.

Schareina demostró una vez más su estado de gracia al dominar prácticamente todo el recorrido, aunque en la segunda mitad del trazado vio cómo Brabec se acercaba peligrosamente.

La victoria final quedó decidida por un margen mínimo. Schareina cruzó la meta con tan solo seis segundos de ventaja sobre Brabec, quien firmó un segundo puesto que le permite compartir el liderato de la general con el español.

Skyler Howes completó un triplete de Honda al terminar tercero a diez segundos del ganador, mientras que Ross Branch fue cuarto a 16 segundos.

El gran damnificado de la jornada fue Sanders, quien llegaba como líder de la clasificación general. El australiano de KTM tuvo que abrir pista durante gran parte del recorrido y perdió tiempo precioso ante sus rivales de Honda, cayendo hasta la tercera posición de la general.

Tosha Schareina, durante el Rally Dakar 2026 AFP7 / Europa Press

La clasificación general tras cuatro etapas refleja un cambio radical en la jerarquía del rally. Schareina y Brabec comparten el liderato, aunque el español aventaja virtualmente al estadounidense por haber ganado más etapas.

Para Schareina, este segundo triunfo consecutivo supone una continuación del impulso adquirido en la etapa 3, cuando se recuperó de una aparatosa caída para firmar su primer scratch de la edición.

El valenciano, subcampeón del Dakar en 2025, se está revelando como el gran rival a batir en esta edición tras un arranque discreto en las dos primeras jornadas.

La etapa maratón

La etapa maratón presenta un desafío adicional para los pilotos, que deben pernoctar en un vivac mínimo sin acceso a sus equipos de asistencia. Los participantes solo disponen de tiendas de campaña, una hoguera y raciones de comida, debiendo encargarse personalmente del mantenimiento de sus máquinas antes de afrontar la segunda parte de la maratón este jueves.

La segunda jornada de la maratón llevará a los pilotos hasta Hail con 356 kilómetros de especial, donde Schareina y Brabec intentarán consolidar su liderato compartido mientras Sanders buscará recuperar el tiempo perdido.

Honda ha colocado a tres de sus pilotos en el top cuatro de la general, exhibiendo una superioridad que contrasta con las dificultades de KTM tras el dominio inicial de Edgar Canet y Daniel Sanders en las primeras etapas.