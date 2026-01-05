Edgar Canet pierde el liderato en el Dakar tras sufrir una caída por culpa de un camello

El Dakar se adentró este lunes en las montañas camino de AlUla y, entre piedras traicioneras y cambios de ritmo, el gran golpe del día volvió a llevar sello español.

Edgar Canet, líder de la general de motos tras un inicio deslumbrante, salvó una jornada durísima pero cedió el mando del rally después de besar el suelo al esquivar un camello en plena especial de la segunda etapa.

La jornada presentaba 400 kilómetros cronometrados entre Yanbu y AlUla, un menú de cañones, pistas reviradas y zonas pedregosas antes de un final más rápido hacia el nuevo vivac.

Canet salía en cabeza, sin roderas que seguir, el examen que él mismo había pedido para completar su aprendizaje en la élite del rally raid: abrir pista en un Dakar real, con toda la navegación sobre sus hombros y el resto de favoritos apuntando a su dorsal.

El día, sin embargo, estuvo a punto de torcerse mucho antes de la meta. El catalán sufrió dos caídas, la primera de ellas al encontrarse con un camello plantado en medio de la pista. En lugar de detenerse a esperar, trató de adelantarlo por un lateral y terminó golpeando una roca que lo lanzó al suelo.

"La primera caída fue por un camello en mitad de la pista. Cuando entrenas, esperas a que el camello se salga de la pista. Pero aquí intenté pasarlo y golpeé una roca. Pero son cosas que pueden pasar. Estamos perfectos", explicó al llegar al vivac, aún con el susto en el cuerpo pero entero físicamente.

Pese a los dos revolcones y a varios momentos en los que tuvo que bajar el ritmo para reencontrar el rumbo correcto, Canet volvió a demostrar por qué se ha convertido en la sensación de este Dakar. Aprovechó las bonificaciones por abrir pista, se dejó alcanzar por su compañero Daniel Sanders y, una vez juntos, ambas KTM navegaron con cabeza hasta meta.

El australiano, vigente campeón, se llevó la victoria de etapa y el español firmó un segundo puesto de enorme valor en un día en el que lo normal habría sido dejarse mucho más tiempo.

La consecuencia deportiva es clara: Sanders recoge el testigo y pasa a liderar la general, con Canet ahora segundo, a apenas medio minuto. Por detrás, Ricky Brabec y Tosha Schareina se mantienen al acecho, a menos de cinco minutos, en una clasificación que sigue comprimida pero en la que el joven de La Garriga deja de ocupar el primer puesto, al menos de momento.

Sainz, en la pelea

Mientras tanto, en coches, la especial volvió a ser una trituradora de neumáticos y estrategias. Guillaume de Mévius defendía el liderato logrado en la etapa inaugural frente al empuje de Nasser Al-Attiyah, los Ford de Mattias Ekström y Carlos Sainz y un bloque Toyota siempre amenazante, en una jornada marcada por los pinchazos y el cálculo fino antes del pit-stop intermedio.

A falta de que se consoliden todas las clasificaciones, el panorama en cuatro ruedas apunta a un pulso abierto entre Mini, Dacia, Ford y Toyota, sin un dominador claro.

El gran titular del día, sin embargo, vuelve a estar en las motos y en clave española. Edgar Canet ya no manda en la general, pero ha superado su primer día abriendo pista del Dakar, ha salido indemne de un encuentro peligroso con un camello y ha demostrado que, más allá del liderato puntual, su nombre ha llegado a la élite para quedarse.